Dünya Kupası 2026: ABD – Avustralya 2:0 (Golleri İzleyin)
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Dünya Kupası 2026. 2. Tur
Dünya Kupası'nın 2. turunda ABD milli takımı Avustralya ile karşılaştı. Mauricio Pochettino'nin öğrencileri maçı 2:0 kazanmayı başardı. Önce 11. dakikada 'Kangurular'dan Burgess kendi kalesine gol attı. 44. dakikada ise Freeman ikinci golü kaydetti.
Dünya Kupası 2026. 2. Tur
ABD – Avustralya 2:0
Goller: Burgess 11 (K.K.), Freeman 44
Böylece ABD, iki maç sonunda 6 puan toplayarak bir üst tura çıkma görevini tamamladı. Avustralya ise 3 puanla 2. sırada yer alıyor.
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