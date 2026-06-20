Demba Ba Fransız Kulübünde Sportif Direktör Oldu

·44·Spor
Demba Ba Fransız Kulübünde Sportif Direktör Oldu

Premier League'in eski yıldızı, Chelsea ve Newcastle United kulüplerindeki golleriyle tanınan Demba Ba, futbolculuk kariyerinin ardından idari alanda yeni bir adım attı. 41 yaşındaki eski forvet, Fransa'nın Le Havre kulübünün sportif direktörlüğü görevine getirildi. Bu atama, kulübün Ligue 1'deki konumunu güçlendirmeye yönelik stratejik planlarının bir parçasıdır. Goal.com haberine göre.

Kulübün resmi açıklamasına göre Demba Ba, bu görevde Mathieu Bodmer'in yerini aldı. Eski futbolcu için bu sadece yeni bir iş değil, aynı zamanda çocukluğunun ve gençliğinin geçtiği şehre geri dönüştür. Le Havre yönetimi, onun hem saha içindeki hem de saha dışındaki deneyiminin takımın gelişimine büyük katkı sağlayacağına inanıyor.

Memleketine Dönüş

Demba Ba, Le Havre şehrinde büyümüş ve futbola ilk adımlarını burada atmıştır. Bu nedenle kulüp yönetimi onu "eve dönüş" olarak karşıladı. Kulüp açıklamasında, "Demba Ba çocukluğunu ve gençliğini Le Havre şehrinde geçirdi, şimdi ise buraya geri dönüyor. Deneyimi ve yapıcı ruhu, kulübün Ligue 1'de yerini sağlamlaştırmasına yardımcı olacaktır" denildi.

Eski forvet, 2021 yılında profesyonel futbolculuk kariyerini noktaladıktan sonra kısa sürede spor yönetimi alanında kendini kanıtladı. Le Havre'a katılmadan önce Ligue 2 ekibi Dunkerque'de sportif direktör olarak başarılı bir görev yürütmüştü. Oradaki scouting çalışmaları ve kadro yönetimi becerileri uzmanlar tarafından yüksek takdir topladı.

Zengin Deneyim ve Yeni Hedefler

Demba Ba, kariyeri boyunca İngiltere, Almanya, Türkiye ve Çin gibi ülkelerin çeşitli liglerinde forma giydi. Uluslararası arenadaki geniş bağlantıları ve transfer piyasasındaki bilgisi, Le Havre'ın yeni yetenekleri çekmesinde önemli bir faktör olacaktır.

Le Havre şu anda Fransa şampiyonasının üst liginde yerini korumayı ve orta sıralara yükselmeyi hedefliyor. Demba Ba'ya sadece A takım kadrosunu kurmak değil, aynı zamanda gençlik akademisini ve kulübün genel spor felsefesini geliştirmek görevi de verildi.

Hatırlatmak gerekirse, Demba Ba zamanında Chelsea formasıyla Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşamış ve İngiltere liginin en tehlikeli forvetlerinden biri olarak kabul edilmişti. Artık zengin deneyimini saha kenarında, yönetim sisteminde uygulamaya çalışacak.

Demba BaLe HavreLigue 1TransferSportif Direktör
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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