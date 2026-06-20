Abbosbek: «Isınma antrenmanında kendimi bir filmdeymiş gibi hissettim»

Özbekistan Futbol Federasyonu (ÖFF) basın servisi, milli takım oyuncumuz ve tarihi golün sahibi Abbosbek Fayzullayev ile özel bir röportaj gerçekleştirdi. Yetenekli orta saha oyuncusu, Dünya Kupası'ndaki (DK-2026) ilk maç heyecanını nasıl yendiğini ve sahada kendisini nelerin motive ettiğini anlattı.

«Maç başladığında tüm heyecanlar yok olur»

Abbosbek, sahaya çıkmadan önceki ilk dakikaları ve iç dünyasını şu şekilde tasvir etti:

«Isınma antrenmanına çıktığımız ilk 10-15 dakika dürüst olmak gerekirse kendimde değildim. Çünkü... Bu duyguları tarif edemem ama sanki bir filmin içindeymişim gibi hissettim. Sonra o 10-15 dakikadan sonra bu durum geçti. Maç başladıktan sonra ise tüm heyecanlar yok olur. Bu yüzden maç boyunca sahada heyecanım kalmadı. Maça hazırdım çünkü bu benim de çok beklediğim bir maçtı. Kendimi toplamam gerekiyordu; milyonlarca insan bizi izliyordu, babam da stadyumdaydı, iyi bir oyun sergilemezsem olmazdı, buna hazırdım. Dediğim gibi, ısınma antrenmanındaki ilk birkaç dakikadan sonra her şey geçti».

Fayzullayev'in heyecanı yenmesindeki 3 temel faktör

Genç yaşına rağmen Abbosbek, büyük bir turnuvadaki yoğun baskıyı profesyonelce yönetmeyi başardı. Burada şu faktörler ana rol oynadı:

Profesyonel yaklaşım: Antrenman başlangıcında «film sahneleri gibi» hissettiren yoğun heyecan sadece 15 dakika sürdü. Hakemin başlangıç düdüğüyle birlikte futbolcu tüm dikkatini sadece görevine verdi.

Halkın güveni: Milyonlarca Özbek taraftarın ekran başındaki bakışları ve umutları, genç futbolcuya sorumlulukla birlikte büyük bir güç verdi.

Aile desteği (Babasının stadyumda olması): Daha önce Instagram sayfasında babasına olan saygısını dile getiren Abbosbek için, babasının Meksika'daki «Azteca» stadyumunda onu doğrudan desteklemesi en büyük motivasyon kaynağı oldu.

Sıradaki büyük sınav: Portekiz maçı

Kolombiya'ya karşı oynanan tarihi çıkış maçı (1:3) geride kaldı. Şimdi Özbekistan milli takımını «S» grubundaki en ciddi rakiplerden biri bekliyor:

Maç: Portekiz — Özbekistan (DK-2026, 2. Tur)

Tarih: 23 Haziran, Salı

Kolombiya kalesine atılan golden sonra, tüm taraftarlarımız 23 Haziran'daki maçta da Abbosbek Fayzullayev'den ve tüm milli takımımızdan anlamlı ve cesur bir oyun bekliyor. Temsilcilerimize gelecek maçta büyük başarılar dileriz!