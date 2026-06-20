Anderson "Şehirli"lerde: City Tarihinin En Pahalı Transferi mi?!

·37·Spor
Anderson "Şehirli"lerde: City Tarihinin En Pahalı Transferi mi?!

Futbol transfer piyasasında yeni bir bomba patladı. Nottingham Forest kulübünün merkez orta saha oyuncusu Elliot Anderson kariyerine Manchester City'de devam etmeye çok yakın.

Purple Panel yayın organının haberine göre, kulüpler transfer konusunda tam anlaşmaya vardı.

Akılalmaz rakamlar ve tarihi sözleşme

Eğer bu anlaşma resmen onaylanırsa, sadece City'nin değil, tüm İngiltere Premier League tarihini değiştirecek:

  • Transfer bedeli: 138 milyon euro.

  • Rekor durumu: Manchester City tarihinin en pahalı transferi (Jack Grealish'in rekoru kırılacak).

  • Premier League rekoru: Lig tarihinin en pahalı ikinci transferi.

  • Sözleşme süresi: 5 yıl (ek olarak 1 sezon uzatma opsiyonuyla).

  • Sağlık kontrolü: Futbolcunun yakın günlerde ABD'de sağlık kontrolünden geçmesi planlanıyor.

Futbol dünyası hızla gelişse de, bu habere biraz temkinli yaklaşmakta fayda var. Çünkü Purple Panel sayfası, sosyal medyada genellikle hiciv, parodi içerikli veya aşırı abartılı "insaydlara" imza atmasıyla tanınıyor. Elliot Anderson yetenekli bir futbolcu, ancak Enzo Maresca'nın onun için nakit 138 milyon euro riske atması, gerçeklikten ziyade güzel bir futbol meme'ine benziyor. Eğer bu transfer gerçeğe dönüşürse, City yılın bombasını patlatmış olacak!

Anderson'ın geçen sezonki performans verileri

23 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Nottingham Forest formasıyla istikrarlı bir grafik çizdi ve takımın ana figürlerinden biri haline geldi:

Kriter

İstatistik

Maça çıkış

50

Goller

4

Asistler

5

Önümüzdeki günlerde bu haberin ne kadar gerçek olduğu veya sadece bir transfer söylentisi olarak kalacağı kesinleşecek. Bizi takip etmeye devam edin!

Manchester CityElliot AndersonNottingham ForestJack GrealishEnzo Maresca
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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