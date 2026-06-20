Fenerbahçe'den transfer bombası: Eldor İstanbul devinin ana hedefi

Özbekistan milli takım kaptanı Eldor Shomurodov Süper Lig'deki ilk sezonunu gerçek bir şölene dönüştürdü. Istanbul Başakşehir formasıyla sergilediği fenomenal oyun ve golcülük becerisinin ardından, 30 yaşındaki forvetimiz Türkiye'nin en güçlü devlerinden biri olan Fenerbahçe'nin dikkat merkezine yerleşti.

Prestijli Sporx.com sitesinin haberine göre, "sarı kanaryalar" vatandaşımızı kadrolarına katmak için resmi ve pratik adımlar atmaya başladı.

Eldor Shomurodov: Başakşehir'deki büyülü sezon

İtalya Serie A'daki beş yıllık kariyerinin ardından Türkiye'ye transfer olan Shomurodov, kısa sürede yerel ligin en tehlikeli silahına dönüştü:

Gol sayısı: Süper Lig'de rakiplerinin ağlarına 22 gol atarak sezonun mutlak gol kralı oldu.

Takım başarısı: Eldor'un golleri, Nuri Şahin yönetimindeki Istanbul Başakşehir'i puan tablosunda 5. sıraya taşıdı ve takıma UEFA Konferans Ligi bileti kazandırdı.

Fenerbahçe'nin planı: Neden özellikle Shomurodov?

İstanbul devinin sportif direktörlüğü, kulüp yönetimine Özbek forvet hakkında kapsamlı ve olumlu bir rapor sundu. Kulüp, Eldor'u sadece sıradan bir transfer olarak değil, "özel bir proje" olarak görüyor.

Transfer raporundan önemli noktalar: Fenerbahçe yönetimi, takımın hücum hattında nasıl değişiklikler olacağından bağımsız olarak (diğer forvetlerin gidişi veya kalması), Shomurodov transferini tamamlamayı hedefliyor. Futbolcunun çok yönlülüğü — sadece merkez forvette değil, kanatlarda ve ofansif orta sahada da aynı derecede etkili oynayabilmesi, bu transferin ana nedeni olarak belirtildi.

Oğuz Çetin yönetimindeki pratik adımlar

Transfer sürecini şahsen Fenerbahçe sportif direktörü Oğuz Çetin yönetiyor. Onun liderliğindeki scout ekibi, Başakşehir kulübüne gönderilecek ilk resmi teklif paketini oluşturmayı tamamlamak üzere. Yakın zamanda İstanbul'un iki kulübü arasında resmi görüşmelerin başlaması bekleniyor.

Devin büyük hırsları: 12 yıllık ara ve UCL

Fenerbahçe'nin Shomurodov'a bu kadar ciddi ilgi göstermesi tesadüf değil. Kulüp, yeni sezon öncesinde kendisi için maksimum hedefler belirledi:

Şampiyonluk hasretine son vermek: Takım, geçen sezon gelenekselleşen rekabette şampiyonluğu Galatasaray'a kaptırdı. Kulüp tam 12 yıldır Süper Lig altın madalyalarını özledi. UEFA Şampiyonlar Ligi (UCL): Takım, yeni sezonda Avrupa'nın en prestijli turnuvasında yer alacak. UCL'nin yoğun takvimine ve yüksek baskısına dayanabilmek için kadroda Eldor gibi deneyimli ve mücadeleci futbolcuların bulunması hayati önem taşıyor.

Eğer bu transfer gerçekleşirse, Eldor Shomurodov kariyerinde yeni ve çok prestijli bir sayfa açacak. Vatandaşımıza gelecek transfer döneminde ve UCL yolunda başarılar dileriz! Futbol dünyasının en sıcak gelişmelerini bizimle takip edin.