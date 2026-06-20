Akinfeev, Fayzullayev'i 2026 Dünya Kupası'ndaki tarihi golü için tebrik etti

·49·Spor
Akinfeev, Fayzullayev'i 2026 Dünya Kupası'ndaki tarihi golü için tebrik etti

Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Kolombiya kalesine Özbekistan milli takımının turnuva tarihindeki ilk golünü atan Abbosbek Fayzullayev'in başarısı, eski takım arkadaşlarının dikkatinden kaçmadı. CSKA Moskova'nın efsanevi kalecisi ve kaptanı Igor Akinfeev Özbek futbolcuyu bu büyük başarısından dolayı tebrik etti.

Akinfeev, CSKA stadyumunda düzenlenen "Bir Numaralarla Şarj" adlı toplu etkinlikte gazetecilerle konuşurken, Abbosbek'in golüne özel olarak değindi.

Igor Akinfeev'in tebrik sözleri:

«Tabii ki golünü izledim. Kariyerindeki en iyi ve en zor gollerden biri olduğunu söylesem yanılmam. Okuduğuma göre turnuvanın en kısa boylu oyuncularından biriymiş ama buna rağmen kafa golü attı! Onu yürekten tebrik ederim».

Fayzullayev ve bu tarihi an hakkında kısa bilgiler

  • Dünya Kupası'ndaki ilk adım: Özbekistan milli takımı, tarihinde ilk kez Dünya Kupası bileti alarak Mexico City'dele debut yaptı. K grubundaki ilk maç Kolombiya lehine (1:3) sonuçlanmış olsa da, Abbosbek'in golü tarihe geçti.

  • Boy faktörü ve yetenek: 22 yaşındaki futbolcu, bu Dünya Kupası'nın en kısa boylu katılımcılarından biri olmasına rağmen, rakibin dev savunmacılarının arasında kafa vuruşuyla harika bir gol atmayı başardı.

  • «Orducuların» hafızası: Abbosbek, CSKA formasıyla 72 maça çıkıp 8 gol atmış ve Rusya başkentinde belirgin bir iz bırakmıştı. Temmuz 2025'te Türkiye'nin Istanbul Başakşehir kulübüne transfer olmuştu.

Milli takımımızın gelecek maç takvimi

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliği yaptığı 2026 Dünya Kupası mücadelelerinde, temsilcilerimizi gruptan çıkma yolunda iki kritik maç daha bekliyor:

Rakip takım

Tarih

Turnuva aşaması

Portekiz

23 Haziran

Grup aşaması, 2. maç

Kongo DR

27 Haziran

Grup aşaması, 3. maç

Milli takımımıza ve Abbosbek Fayzullayev'e gelecek zorlu mücadelelerde büyük başarılar dileriz!

Abbosbek FayzullayevIgor AkinfeevCSKA MoskovaÖzbekistanKolombiya
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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