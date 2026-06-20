Satrançta Yeni Dönem: Nodirbek Blitz'de İlk Üçe Girdi

·21·Spor
Satrançta Yeni Dönem: Nodirbek Blitz'de İlk Üçe Girdi

Özbekistanlı büyükusta Nodirbek Abdusattorov satrancın en hızlı ve çekici disiplini olan blitz canlı (live) reytinginde dünyanın en güçlü üç satranç oyuncusu arasına girdi. Vatandaşımız, son dönemdeki başarılı oyunları sayesinde reytingde iki basamak daha yükselerek satranç dünyasındaki elit konumunu bir kez daha pekiştirdi.

En sevindiricisi ise, Nodirbek'in blitz disiplininde sembolik ve aşılması çok zor kabul edilen 2800 reyting eşiğini başarıyla aşmış olmasıdır.

Dünya satrancının en güçlü üç temsilcisi

Şu anda uluslararası blitz reytinginin zirvesinde sadece satranç dünyasının iki yaşayan efsanesi ve Nodirbek Abdusattorov yer alıyor:

Sıralamadaki yeri

Satranç oyuncusu

Canlı blitz reytingi (Elo)

Statüsü ve tanımı

1. sıra

Magnus Carlsen

2877,4

Çok kez dünya şampiyonu, yıllardır mutlak lider

2. sıra

Hikaru Nakamura

2838,0

Blitz ve streaming dünyasının gerçek krallarından biri

3. sıra

Nodirbek Abdusattorov

2802,5

En genç top satranççı, Özbek satrancının baş yıldızı

Satrançta Yeni Dönem: Nodirbek Blitz'de İlk Üçe Girdi

Freestyle satrançtaki başarı ve 2027 Dünya Şampiyonası bileti

Nodirbek sadece standart satranç ve blitz'te değil, dünya genelinde popülerleşen yeni formatlarda da dünya devlerine ders veriyor.

Weißenhaus zaferi:

Bu yılın Şubat ayında Almanya'nın Weißenhaus kasabasında düzenlenen prestijli FIDE Freestyle Satranç (Fisher Random / Chess 960) Dünya Şampiyonası'nda Abdusattorov üstün bir performans sergileyerek bronz madalyayı kazanmıştı. Bu tarihi ödül, vatandaşımıza 2027 Dünya Şampiyonası'na doğrudan katılım hakkını (lisansını) erkenden alma imkanı sağladı.

Carlsen ve Nakamura gibi devlerle yan yana durmak, Özbek satranç okulunun bugün ne kadar güçlü bir kuvvete dönüştüğünün açık bir kanıtıdır. Nodirbek'e, satranç tacını Taşkent'e getirme yolundaki büyük yolculuğunda her zaman şans ve zaferler diliyoruz! Rakiplerini 'materyal olarak' geride bırakmaya devam et, Nodirbek!

Nodirbek AbdusattorovMagnus CarlsenHikaru NakamuraÖzbekistanTashkent
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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