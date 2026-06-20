Lionel Messi Hakkında Canlı Yayında Yalan Haber Yapan Sunucu İstifa Etti

Ünlü Arjantinli televizyon sunucusu Florencia Pena, şampiyona sırasında Lionel Messi'nin ailesiyle ilgili son derece hassas ve asılsız bir bilgiyi canlı yayında paylaştığı için görevinden ayrılmak zorunda kaldı. Gazetecinin, futbolcunun babasının öldüğüne dair dayanaksız beyanı, sadece futbol kamuoyunda değil, Messi ailesinde de sert tepkilere ve karışıklıklara yol açtı. Goal.com haberine göre belirtiliyor.

Olay, Arjantin'in Luzu TV kanalındaki programlardan birinde meydana geldi. Arjantin milli takımının Cezayir karşısında aldığı farklı galibiyetin ardından Pena, beklenmedik bir şekilde Lionel Messi'nin babası Jorge Messi'nin vefat ettiği haberini kamuoyuna duyurdu. Bu bilgiyi "son dakika haberi" olarak sunan Pena, ölümün ani gerçekleştiğini vurguladı.

Goal.com'un haberine göre, bu yalan haber sosyal medyada hızla yayılarak Inter Miami yıldızı ve Arjantin milli takımı taraftarları arasında paniğe neden oldu. Durum öyle bir noktaya geldi ki, Messi ailesi resmi bir açıklama yaparak 68 yaşındaki Jorge Messi'nin sağlıklı olduğunu onaylamak zorunda kaldı.

Ailenin tepkisi ve gerçek durum

Messi ailesi temsilcileri yayılan söylentileri kesin bir dille reddederek medyanın bu sorumsuzluğunu kınadı. Öğrenildiğine göre Jorge Messi gerçekten doktor kontrolünde ve belirli tedaviler görüyor, ancak hayatı için herhangi bir tehlike bulunmuyor. Aile üyeleri, bu zor süreçte özel hayatın gizliliğine saygı gösterilmesini talep etti.

Sunucu Florencia Pena, yaşananların ardından kamuoyundan özür diledi ve Luzu TV'deki kariyerini sonlandırdığını bildirdi. Pena'ya göre hata şahsen kendisi tarafından değil, prodüksiyon ekibi tarafından yapıldı. Pena, canlı yayın sırasında kendisine iletilen bilginin doğrulanmış bir gerçek olduğunu sandığını belirtti.

"Messi ailesinden içtenlikle özür dilerim. Bu hatanın bir parçası olduğum için çok utanıyorum. Bu bilgi bana yayın sırasında prodüksiyon ekibi tarafından onaylanmış bir gerçek olarak iletildi ve ben onlara güvendim. Yine de sorumluluğu üstleniyorum ve projeden ayrılmaya karar verdim", diye yazdı sunucu sosyal medya hesabında.

Bu olay, modern gazetecilikte bilgi doğrulamanın (fact-checking) ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. Özellikle Lionel Messi gibi dünya çapındaki yıldızların özel hayatlarıyla ilgili haberler, medya kuruluşlarından yüksek sorumluluk gerektiriyor. Şu anda Arjantin milli takımı ve futbolcunun yakınları, tüm dikkatlerini turnuvadaki performansa ve aile üyesinin sağlığına vermiş durumda.