Liverpool, Yan Diomande için 100 milyon euro teklif etmeye hazır

İngiltere ekibi Liverpool, transfer piyasasında yeni bir bomba etkisi yaratmaya hazırlanıyor. Merseyside temsilcisi, Almanya'nın RB Leipzig takımının yetenekli forveti Yan Diomande için 86 milyon sterlin (yaklaşık 100 milyon euro) tutarında rekor bir ücret ödemeye hazır olduğunu bildirdi. Bu hamle, takımın hücum hattını tamamen yenileme stratejisinin bir parçası olarak görülüyor. Goal.com haberine göre belirtiliyor.

Kulüp yönetimi, Fildişi Sahili milli takım oyuncusunu, takımın uzun süreli lideri Mohamed Salah'ın yerini dolduracak temel aday olarak görüyor. Liverpool Echo'nun haberine göre, Liverpool ve RB Leipzig arasındaki görüşmeler Perşembe günü önemli ölçüde hızlandı. Eğer bu transfer gerçekleşirse, Diomande kulüp tarihinin en pahalı transferlerinden biri olacak.

Leipzig'in direnci ve transfer bedeli

İlk bilgilere göre, Alman kulübü Liverpool'un ilk resmi teklifini reddetti. RB Leipzig, 19 yaşındaki yıldızını takımda tutmak istiyor ve ona yeni bir sözleşme teklif ediyor. Alman ekibi, oyuncunun piyasa değerini korumak için sözleşmeye yüksek bir serbest kalma bedeli eklemeyi planlıyor.

Naby Keita, Ibrahima Konate ve Dominik Szoboszlai transferlerinden sonra iki kulüp arasındaki ilişkiler oldukça iyi olsa da, Bundesliga temsilcisi bu kez kolayca pes etmeye niyetli değil. Goal.com'un yazdığına göre, RB Leipzig değerli varlığı için yaklaşık 130 milyon euro (112 milyon sterlin) talep ediyor. Ancak bu tutar teklif edildiğinde oyuncuyu bırakmayı düşünebilirler.

Salah sonrası dönem ve yeni teknik direktörün planı

Bu transferin Liverpool için önemi oldukça yüksek. Takımın efsanevi forveti Mohamed Salah, mevcut sezon sonunda Merseyside ekibinden ayrılacağını açıkladı. Dokuz sezonun sekizinde takımın gol kralı olan Mısırlı yıldızın yerini doldurmak, yeni teknik direktör Andoni Iraola için öncelikli görev olarak görülüyor.

Arne Slot'un yerini alan İspanyol uzman, takımda agresif ve hücumcu bir oyun tarzı oluşturmaya başladı. Yan Diomande, geçen sezon 33 maçta 12 gol ve 9 asist yaparak Iraola'nın taktik şemasına tam olarak uyum sağladığını kanıtladı. Şu anda oyuncu, Fildişi Sahili milli takımıyla Dünya Kupası'nda mücadele ediyor ve etkileyici oyunuyla birçok dev kulübün dikkatini çekmiş durumda.

Eğer Liverpool beklenen tutarı öderse, Diomande kulübün en pahalı transferleri listesinde üçüncü sıraya yükselecek. Şu an için bu listede Florian Wirtz (116 milyon sterlin) ve İngiliz futbol rekoruna sahip Alexander Isak (125 milyon sterlin) liderlik ediyor.