Real Madrid, Michael Olise transfer haberlerine resmi yanıt verdi

İspanyol kulübü Real Madrid, Bayern Münih'in orta saha oyuncusu Michael Olise etrafında dönen transfer söylentilerine beklenmedik ve sert bir tepki gösterdi. Son günlerde Avrupa spor basınında, "Kraliyet Kulübü"nün Fransız yetenek için büyük bir bütçe ayırmaya hazır olduğu yönünde haberler yayılmıştı. Ancak Madrid devi, bu bilgileri resmen yalanlayarak futbolcuyla herhangi bir görüşme yapılmadığını bildirdi. Goal.com haberine göre belirtiliyor.

Transfer piyasasındaki her söylentiye genellikle yanıt vermeyen Real Madrid, bu kez duruma açıklık getirmeyi uygun gördü. Goal.com'un haberine göre, kulüp yönetimi Michael Olise konusunda ne oyuncunun menajerleriyle ne de Bayern Münih yönetimiyle iletişime geçti. Bu açıklama, transfer penceresinin hareketlendiği bir dönemde söylentileri durdurmak ve takımın dikkatini sezon öncesi hazırlıklara odaklamak amacıyla yapıldı.

Kulübün resmi açıklaması ve tutumu

Real Madrid basın servisinin yayınladığı belgede şu ifadelere yer verildi: "Çeşitli kitle iletişim araçlarında kulübümüzün Bayern Münih oyuncusu Michael Olise'ye ilgi gösterdiğine dair haberlere yanıt olarak, Real Madrid C.F., bu futbolcu, temsilcileri veya onunla bağlantılı herhangi bir kişiyle doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir temas kurmadığını bildirir".

Michael Olise, geçtiğimiz sezon Bundesliga'da fenomen bir performans sergileyerek tüm kulvarlarda 52 maça çıktı. Hesabında 22 gol ve hayranlık uyandıran 31 asist bulunuyor. Bu istatistiklerin Florentino Perez'in bir sonraki "Galactico" projesi için uygun olduğu tahmin edilmişti, ancak Madrid kulübü mevcut hücum hattından memnun görünüyor.

Şunu belirtmek gerekir ki, Real Madrid ve Bayern Münih kulüpleri arasında uzun yıllara dayanan profesyonel ve dostane ilişkiler mevcut. İspanyol kulübü açıklamasında bu ilişkilere özellikle vurgu yaparak, herhangi bir transfer meselesinde resmi kanalları devre dışı bırakmayacağını ve Münih kulübüne olan saygısının yüksek olduğunu belirtti. Bu tür resmi yalanlamalar, daha önce Kylian Mbappe transferi etrafındaki gürültüler sırasında da gözlemlenmişti.

Haberlere göre, daha önce Florentino Perez 150 milyon euroluk bir tekliften bahsettiğinde, kastedilen kişinin Michael Olise olduğu söylenmişti. Ancak kulüp daha sonra bu miktarın Atletico Madrid forveti Julian Alvarez için planlandığını açıkladı. Şu anda Real Madrid kadrosunu oluşturmuş durumda ve yeni büyük transferler planlanmıyor gibi görünüyor.

Bu durum, modern futbolda transfer söylentilerinin ne kadar hızlı yayıldığını ve kulüplerin bazen prestijlerini ve diğer takımlarla olan ilişkilerini korumak için açık bir açıklama yapmak zorunda kaldıklarını bir kez daha kanıtladı. Michael Olise'nin ise en azından önümüzdeki sezon Bayern Münih forması giymeye devam etmesi bekleniyor.