Kylian Mbappe, Michael Olise hakkında: «O hem bugünün hem de yarının en büyük oyuncusu»

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Kylian Mbappe, Michael Olise hakkında: «O hem bugünün hem de yarının en büyük oyuncusu»

Fransa milli takım kaptanı ve Real Madrid yıldızı Kylian Mbappe, takım arkadaşı Michael Olise hakkında yüksek övgülerde bulundu. Dünya Kupası kapsamında Senegal'e karşı oynanan ve 3-1'lik galibiyetle sonuçlanan maçın ardından Mbappe, genç kanat oyuncusunun yeteneğini takdir etti. Maçta Mbappe'nin attığı her iki golün de Olise'nin asistleriyle geldiği dikkat çekiyor. Goal.com haberine göre.

Mbappe, L'Équipe gazetesine verdiği röportajda Olise'nin sahadaki zarafetini ve oyun görüşünü özellikle vurguladı. Sözlerine göre Michael, sadece bugünün değil, aynı zamanda geleceğin de en önemli yıldızlarından biri olarak görülüyor. Kaptan ayrıca futbolcunun az konuşan ve ağırbaşlı karakterine de değindi.

Saha içi zarafet ve mütevazılık

«O hem bugünün hem de yarının oyuncusudur. Michael'ın sıra dışı bir zarafeti ve saha görüşü var. Onunla çok iyi anlaşıyoruz. Kelimelerini dikkatle seçer ve az konuşur, ancak onun yerine sahada ayakları konuşur. Onu olduğu gibi kabul edin, asla değişmeyecektir», dedi Kylian Mbappe.

Şu anda Bayern Munich forması giyen 24 yaşındaki Olise, kaptanın bu övgülerine yanıt verdi. Bu tür bir takdir duymanın mutluluk verici olduğunu ancak hala kendisini geliştirmeye devam etmesi gerektiğini belirtti. Olise, şimdilik kendisini sadece «bugünün oyuncusu» olarak gördüğünü ve gelecekte daha yüksek zirvelere ulaşmayı hedeflediğini söyledi.

Almanya'daki başarılı yürüyüş

Michael Olise'nin kariyeri, Bayern Munich'e transfer olduktan sonra keskin bir yükselişe geçti. 2025-26 sezonunda tüm kulvarlarda 52 maça çıkarak 22 gol ve 31 asist gerçekleştirdi. Bu istatistikler ona Bundesliga'da «Sezonun En İyi Futbolcusu» unvanını kazandırdı.

Goal.com'un verdiği bilgiye göre Olise, Fransa milli takımı formasıyla 18 maça çıkıp 7 gol atmayı başardı. Didier Deschamps yönetimindeki takımın hücum hattında Mbappe ve Dembele ile birlikte güçlü bir üçlü oluşturuyor. 2024 Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazanan futbolcu, şimdi dünya şampiyonluğu için mücadele ediyor.

Fransa milli takımı, 1998 ve 2018'deki başarılarını tekrarlayarak tarihindeki üçüncü dünya şampiyonluğunu kazanmayı hedefliyor. Olise gibi yeteneklerin istikrarlı oyunu, «Les Bleus»un bu prestijli turnuvadaki şanslarını daha da artırıyor.

FransaKylian MbappeMichael OliseBayern MunichDünya Kupası
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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