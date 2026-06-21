«Uçan Hollandalılar»dan korkunç yürüyüş: İsveç 5:1 mağlup oldu

·3·Spor
«Uçan Hollandalılar»dan korkunç yürüyüş: İsveç 5:1 mağlup oldu

ABD'nin Houston şehrindeki görkemli «NRG Stadium» stadyumunda, Dünya Kupası «F» grubu 2. turu kapsamında gerçek bir gol şovuna tanıklık ettik. Ronald Koeman yönetimindeki Hollanda milli takımı, İskandinav temsilcisi İsveç karşısında büyük ve oldukça güvenli bir galibiyet elde etti.

Gol şovu ve maç kronolojisi

Hollandalılar, maçın ilk dakikalarından itibaren rakibi sürekli baskı altında tuttu ve bu durum kısa sürede meyvesini verdi:

  • 5. dakika: Brian Brobbey hızlı bir golle skoru açtı — 1:0.

  • 17. dakika: Brobbey dublesini tamamlayarak takımının üstünlüğünü pekiştirdi — 2:0.

  • 47. dakika: İkinci yarının başlangıcıyla birlikte Cody Gakpo, İsveç savunmasını darmadağın etti — 3:0.

  • 54. dakika: Gakpo da ikinci golünü atarak skoru farka taşıdı — 4:0.

  • 59. dakika: Yedek kulübesinden oyuna giren Anthony Elanga, İsveç'in tek teselli golünü attı — 4:1.

  • 89. dakika: Maça son noktayı yedeklerden gelen Xavi Simons koydu — 5:1.

«F» grubu turnuva tablosundaki durum

Bu önemli galibiyetten sonra gruptaki güç dengeleri şu şekilde oluştu:

  1. Hollanda4 puan (Grup lideri)

  2. İsveç3 puan (İkinci sırada)

Takımların ilk ve yedek kadroları:

Hollanda:

Bart Verbruggen, Denzel Dumfries, Jan Paul van Hecke, Virgil van Dijk, Micky van de Ven, Ryan Gravenberch, Frenkie de Jong (59' Gus Til), Tijjani Reijnders (59' Ten Kopmeiners), Donyell Malen (46' Xavi Simons), Brian Brobbey (72' Memphis Depay), Cody Gakpo (90' Noa Lang).

İsveç:

Kristoffer Nordfeldt, Gustav Lagerbielke, Isak Hien, Viktor Lindelöf, Alexander Bah (55' Anthony Elanga), Benjamin Nyberg (55' Lucas Bergvall), Jesper Karlström (55' Besart Berisha), Yasin Ayari (79' Taha Abdi Ali), Gabriel Gudmundsson, Viktor Gyökeres, Alexander Isak.

Kısa analiz:

Ronald Koeman'ın taktiği ve hücum hattındaki Brobbey-Gakpo ikilisi bugün kusursuz çalıştı. İsveç savunması, Gyökeres ve Isak gibi yıldızlar hücumda yer alsa da, Van Dijk liderliğindeki savunmayı aşmakta ve kendi kalesini korumakta yetersiz kaldı. Hollanda, play-off yolunda büyük bir adım attı!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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