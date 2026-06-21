2026 Dünya Kupası: Türk Futbol Menajeri Milli Takımı Sert Eleştirdi

·1·Spor
2026 Dünya Kupası: Türk Futbol Menajeri Milli Takımı Sert Eleştirdi

Türk futbol menajeri Şenol Tosun, Dünya Kupası'ndaki başarısız katılımın ardından Türkiye milli takımının sergilediği oyun ve sonuçlar hakkında sert açıklamalarda bulundu. Tosun, takımın potansiyelinin çok daha yüksek olduğunu ve mevcut kadronun en azından yarı final için mücadele edebilecek kapasitede olduğunu vurguladı.

Yarı final yerine erken veda

Şenol Tosun, takımın turnuvadaki yolculuğunun beklenenden erken sona ermesinden dolayı derin üzüntü duyduğunu gizlemedi:

«Bu takım yarı finale çıkmak için savaşmalıydı. Ancak hepimiz neler olduğunu gördük. Maalesef, bu turnuva Türkiye milli takımı için sona erdi».

Teknik heyetin hataları

Menajere göre, bu başarısızlığın temel sebebi, taktik hatalar yapan ve kadroyu doğru kuramayan teknik heyettir. Eleştirilerinde şu noktalara özellikle dikkat çekti:

  • Teknik ekibin sadece belirli futbolculara bağımlı kalması ve tatmin etmeyen oyunlardan doğru dersler çıkarmaması;

  • Grup aşamasında alınan iki mağlubiyetin de tamamen teknik heyetin hatası olduğu;

  • Takımın Dünya Kupası gibi prestijli bir turnuvada saf bir santrafor olmadan mücadele etmesi.

Tosun, «Dünya Kupası'nda santrafor olmadan oynayan başka bir takım var mı? Cevap burada», diyerek sözlerini ekledi.

Not: Türkiye milli takımı, 2026 Dünya Kupası grup aşamasındaki ilk iki maçının ikisinde de mağlubiyet aldı. Sonuç olarak, play-off şansını erken kaybederek turnuvaya veda etti.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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