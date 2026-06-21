Thomas Tuchel'e müjdeli haber: İngiltere'nin yıldızları takıma döndü

Dünya Kupası grup aşamasına başarılı bir başlangıç yapan İngiltere milli takımı, sıradaki kritik maç öncesinde ciddi bir güç kazandı. Takım teknik direktörü Thomas Tuchel'in eline, sakatlıkları sona eren Marcus Rashford ve Declan Rice tam kadro olarak geri döndü. Bu haberin "Three Lions"un turnuvadaki hırslarını daha da güçlendirmesi bekleniyor. Goal.com haberi veriyor.

Haberlere göre, her iki futbolcu da Cumartesi günü Kansas City'de gerçekleştirilen antrenmanlara herhangi bir kısıtlama olmaksızın katıldı. Hırvatistan ile oynanan ilk maçta (4:2) yedek kulübesinden gelip gol atan Marcus Rashford, kaslarındaki hafif ağrı nedeniyle bir süre ayrı çalışmıştı. Takım kaptan yardımcısı Declan Rice ise bel ve dizindeki rahatsızlık nedeniyle açılış maçında erken oyundan alınmıştı.

Saka ile ilgili durum biraz karmaşık

The Guardian'ın haberine göre, Rice ve Rashford'un durumu olumlu olsa da, Bukayo Saka ile ilgili durum endişe verici olmaya devam ediyor. Arsenal yıldızı takımın genel antrenmanlarına katılmadı ve bina içinde bireysel program çerçevesinde çalışmakla yetindi. Tuchel, futbolcunun Gana ile oynanacak maçta ilk 11'de görülme ihtimalinin çok düşük olduğunu belirtti.

Bukayo Saka şu anda Aşil tendonundaki kronik bir sorunla mücadele ediyor. Teknik ekip ve sağlık personeli, genç yeteneğin 90 dakika boyunca sahada kalmasını riskli buluyor. Bu nedenle, Salı günü Boston'da oynanacak maçta yedek kulübesinde başlaması neredeyse kesinleşti.

Thomas Tuchel basın toplantısında şunları söyledi: "Saka Aşil ile ilgili sorunu gidermeye çalışıyor ancak henüz tam 90 dakika oynamaya hazır değil". Bu, teknik direktörün oyuncuyu turnuvanın play-off aşamaları için koruduğunu gösteriyor. Onun yerine sağ kanatta yeniden Noni Madueke'nin görev yapması bekleniyor.

Goal.com'un verilerine göre, İngiltere milli takımı G grubundaki liderliğini pekiştirmeyi hedefliyor. Rashford'un dönüşü, sol kanatta Anthony Gordon ile olan rekabeti artıracak. Declan Rice'ın ise defansif orta sahadaki vazgeçilmez yerine dönmesi bekleniyor, bu da Tuchel'e taktiksel açıdan daha geniş imkanlar sunacak.

Genel olarak, İngiltere'nin yedek kulübesinin derinliği, Tuchel'e ana yıldızları riske atmadan rotasyonlar yapma imkanı tanıyor. Gana ile oynanacak maç, gruptan çıkma meselesini çözmede belirleyici bir öneme sahip olabilir.