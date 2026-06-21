Almanya, Fildişi Sahili maçında son dakikalarda galibiyete uzandı

Almanya milli takımı, 2026 Dünya Kupası E Grubu mücadelesinde Fildişi Sahili'ni 2-1 mağlup etti. Toronto'daki stadyumda oynanan karşılaşmada Afrikalılar öne geçse de, Almanya ikinci yarıda durumu lehine çevirdi. Deniz Undav 68. dakikada beraberliği getirirken, 90+4. dakikada attığı galibiyet golüyle takımına kritik üç puanı kazandırdı.

Maçın 30. dakikasında Fildişi Sahili orta saha oyuncusu Franck Kessié gol atarak takımını öne geçirdi. İlk yarının sonuna kadar Almanya cevap golü bulamadı. Devre arasından sonra Almanlar baskıyı artırarak rakip kale önünde daha fazla tehlike yarattı. Bu baskı 68. dakikada sonuç verdi ve Deniz Undav skoru eşitledi.

Maçın beraberlikle sonuçlanması beklenirken Undav yeniden sahneye çıktı. Ek süreye eklenen dördüncü dakikada ikinci golünü atan Undav, Almanya'nın galibiyetini mühürledi. Böylece Fildişi Sahili, uzun süre puan alma şansını korumasına rağmen maçın sonunda kritik bir sonucu kaybetti.

İstatistiklerde de Almanya'nın üstünlüğü göze çarptı. Almanlar rakip kaleye 16 şut çekerken, Fildişi Sahili 9 şut kullandı. İsabetli şutlarda skor 7-2 oldu. Topla oynama oranları Almanya lehine %55'e %45 şeklinde gerçekleşti.

Almanya futbolcuları 591 pas yaparak bunların %90'ını isabetli tamamladı. Fildişi Sahili ise 413 pas ve %85 isabet oranı kaydetti. Kornerlerde Almanlar 8-3 üstünlük kurdu. Faul sayısı Almanya'da 5, Fildişi Sahili'nde 7 oldu. Maçta sarı veya kırmızı kart gösterilmedi. Ofsayt sayısında Fildişi Sahili'nin bir durumu varken, Almanya'da böyle bir durum yaşanmadı.

Bu galibiyetle birlikte Almanya, iki maçta topladığı altı puanla grup liderliğini pekiştirdi. Fildişi Sahili ise iki maç sonunda üç puanla ikinci sırada kaldı.