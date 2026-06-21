Almanya, Nagelsmann'ın 'joker'iyle Fildişi Sahili'ni mağlup etti

·276·Spor
Almanya, Nagelsmann'ın 'joker'iyle Fildişi Sahili'ni mağlup etti

Dünya Kupası grup aşamasının 2. turunda karşı karşıya gelen Almanya ve Fildişi Sahili milli takımları arasındaki mücadele, beklenmedik dramlara ve yoğun bir savaşa sahne oldu. Julian Nagelsmann yönetimindeki 'Alman Panzeri', maç boyunca geriye düşmesine rağmen iradeli bir galibiyet elde ederek play-off biletini erkenden cebine koydu.

Maç kronolojisi ve goller

Karşılaşma Afrikalıların baskısıyla başladı ve ilk yarıda öne geçmeyi başardılar. Ancak Nagelsmann'ın ikinci yarıda yaptığı değişiklikler maçın kaderini tamamen değiştirdi:

  • 30. dakika: Franck Kessié, Fildişi Sahili milli takımını öne geçirdi — 0:1.

  • 68. dakika: Yedek kulübesinden oyuna giren Deniz Undav durumu eşitledi — 1:1.

  • 90+4. dakika: Hakemin eklediği duraklama dakikalarında Deniz Undav, kendisinin ve takımının ikinci golünü atarak Almanya'ya galibiyeti getirdi — 2:1.

Grup tablosundaki durum ve gelecek planları

Bu galibiyetle Almanya puanını 6'ya yükselterek gruptan çıkma görevini erkenden tamamladı. Fildişi Sahili'nin hanesinde ise 3 puan kaldı.

Grup aşamasının son 3. turunda şu maçlar oynanacak:

  • Almanya – Ekvador

  • Fildişi Sahili – Curaçao

Takım kadroları ve oyuncu değişiklikleri

Almanya: Manuel Neuer, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck (Antonio Rüdiger, 46), Nathaniel Brown, Joshua Kimmich, Felix Nmecha, Aleksandar Pavlovic (Nadim Amiri, 60), Leroy Sane (Jamie Leweling, 60), Jamal Musiala (Deniz Undav, 60), Florian Wirtz, Kai Havertz (Leon Goretzka, 85).

Fildişi Sahili: Yahya Fofana, Wilfried Singo, Gislain Konan, Emmanuel Agbadou, Odilon Kossounou, Franck Kessié, Inao Ulai, Ibrahim Sangare (Seko Fofana, 75), Amad Diallo (Simon Adingra, 75), Ousmane Diomande (Nicolas Pépé, 85), Boniface Bonny (Evann Guessand, 75).

Maçın kahramanı: 60. dakikada Jamal Musiala'nın yerine oyuna giren Deniz Undav gerçek bir 'joker' görevi gördü. Sahada geçirdiği 30 dakikadan fazla sürede attığı iki golle takımını zor durumdan kurtardı.

AlmanyaFildişi SahiliJulian NagelsmannDeniz UndavFranck Kessi
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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