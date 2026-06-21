Raphinha, Brezilya'nın İskoçya maçında forma giyemeyecek

·24·Spor
Raphinha, Brezilya'nın İskoçya maçında forma giyemeyecek

Brezilya milli takımının kanat oyuncusu Raphinha, Dünya Kupası'ndaki Haiti maçında sakatlanarak oyundan alındı. Fabrizio Romano'nun son haberine göre, futbolcu İskoçya ile oynanacak bir sonraki maçta kesinlikle sahada olmayacak. Ayrıca, Brezilya play-off aşamalarına yükselirse, Raphinha'nın turnuvanın birkaç maçını daha kaçırabileceği bildirildi.

Romano, sosyal medyada Raphinha'nın artık yoğun tedavi sürecine girdiğini belirtti. Futbolcu, Dünya Kupası boyunca milli takım kadrosunda kalacak ve turnuvanın sonraki aşamalarına kadar sahaya dönmeye çalışacak.

Brezilya, grup aşamasında şu ana kadar iki maç oynadı. Takım önce Fas ile 1-1 berabere kaldı, ardından Haiti'yi 3-0 mağlup etti. Böylece Brezilya, iki tur sonunda dört puan topladı.

RaphinhaBrezilyaİskoçyaFabrizio RomanoHaiti
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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