Manchester United, Arsenal'ın yıldızı Myles Lewis-Skelly'yi kadrosuna katmak istiyor

·34·Spor
Manchester United, Arsenal'ın yıldızı Myles Lewis-Skelly'yi kadrosuna katmak istiyor

İngiltere'nin Manchester United kulübü, yaz transfer döneminde Arsenal orta saha oyuncusu Myles Lewis-Skelly'yi transfer etme ihtimalini ciddi şekilde değerlendiriyor. The Independent'ın haberine göre 19 yaşındaki futbolcu, takımın teknik direktörü Michael Carrick'in dikkatini çekti ve Old Trafford yönetimi, bu konuda Londra kulübünün kararlılığını test etmeyi planlıyor. Goal.com haber veriyor.

İngiltere Milli Takımı'nın bir üyesi olan Lewis-Skelly'nin transferinin zorlu bir süreç olması bekleniyor. Bunun nedeni, Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal'de yerini yeniden kazanan genç yeteneğin 2030 yılına kadar geçerli uzun vadeli bir sözleşmeye sahip olması. Buna rağmen Manchester United yönetimi, oyuncunun performansını yüksek değerlendiriyor ve potansiyelini yakından takip ediyor.

Michael Carrick'in planlarındaki genç yetenek

Manchester United bu yaz orta saha hattını önemli ölçüde güçlendirdi. Kulüp, Youri Tielemans ve Andrey Santos'u toplam 83 milyon sterlin karşılığında kadrosuna kattı. Ancak takımın bir merkez orta saha oyuncusuyla daha kadrosunu tamamlamak istediği belirtiliyor.

Myles Lewis-Skelly, geçtiğimiz sezon yaşadığı zorluklara rağmen karakterini ve üst düzey mentalitesini ortaya koydu. Riccardo Calafiori'nin sakatlandığı dönemde sol bekte oynayan futbolcu, daha sonra Mikel Arteta'nın geleneksel savunmacılara yönelmesi nedeniyle bir süre ilk 11'deki yerini kaybetti.

Zorlukların üstesinden gelen futbolcu

  • Fulham karşısında merkez orta sahaya döndü ve etkileyici bir performans sergiledi
  • PSG'ye karşı oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde ilk 11'de sahaya çıktı
  • Arsenal'in İngiltere Premier Lig şampiyonluğunu kazanmasında önemli rol oynadı
  • İngiltere Milli Takımı formasıyla da ilk maçlarına çıkmayı başardı
Oyuncu, geçtiğimiz yaz imzaladığı yeni sözleşmenin ardından kendisi için büyük hedefler belirlediğini de saklamamıştı. Bir röportajında, "Tarih yazmak ve futboldaki tüm prestijli kupaları kazanmak istiyorum" demişti.

Myles Lewis-Skelly'nin çok yönlü oyun tarzı ve taktik olgunluğu, onu Michael Carrick'in felsefesine mükemmel şekilde uyan bir aday haline getiriyor. Ancak Arsenal ile devam eden sözleşmesi ve Londra kulübünün yıldızını kolayca bırakmayacak olması, bu transferin ne kadar zorlu olacağını gösteriyor.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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