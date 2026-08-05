Bugün Roket Parçası Ay'a Yüksek Hızla Çarpacak

Bugün, 5 Ağustos'ta SpaceX şirketinin uzayda kalan roket parçasının Ay yüzeyine yüksek hızla çarpması bekleniyor. Bu konuda Reuters ajansı haber verdi.

Edinilen bilgilere göre, konu Ocak 2025'te Firefly Aerospace şirketinin Ay'a iniş aracını fırlatan Falcon 9 roketinin ikinci kademesiyle ilgili. Okul otobüsü büyüklüğündeki ve yaklaşık 4 ton ağırlığındaki bu parça, geçen yıldan bu yana uzayda kontrolsüz şekilde hareket ediyor.

Hesaplamalara göre roket parçası, Doğu Amerika saatiyle 02.35'te (GMT'ye göre 06.35) saatte yaklaşık 8.690 kilometre hızla Ay yüzeyine çarpacak. Çarpışma sonucunda Ay tozu havaya yükselebilir. Uzmanlar, bu tozun Güneş ışığı etkisiyle aydınlanabileceğini, ancak Dünya'dan çıplak gözle görülmesinin neredeyse imkânsız olduğunu belirtiyor.