Elon Musk, Starship ile yörüngeye yük taşımacılığını 10 milyon tona çıkarmak istiyor

·32·Teknoloji
Elon Musk, Starship ile yörüngeye yük taşımacılığını 10 milyon tona çıkarmak istiyor

SpaceX CEO’su Elon Musk, gelecekte son derece ağır Starship uzay sistemiyle Dünya yörüngesine taşınacak yük miktarını yılda 10 milyon tona çıkarmayı hedeflediklerini açıkladı. ixbt.com’un haberine göre girişimci, bu açıklamayı şirketin bir sonraki çeyrek raporunu sunarken yaptı. Konuyla ilgili Ixbt.com haber veriyor.

SpaceX şu anda kendi Falcon roketleriyle yılda yaklaşık 2,5 bin ton yükü yörüngeye taşıyor. Dünyadaki diğer tüm operatörler ve ülkelerin toplamda yılda yalnızca yaklaşık 300 ton yük ulaştırdığı dikkate alındığında, Dünya’dan yörüngeye taşınan tüm yüklerin yüzde 80–90’ı bu şirkete ait.

Elon Musk’a göre yeni nesil Starship sistemi tam anlamıyla hizmete alındığında, ilk aşamada yılda bir milyon ton, uzun vadede ise 10 milyon ton yükü yörüngeye taşıyabilecek. Bu dev plan gerçekleşirse uzaya ulaştırılan faydalı yük miktarı mevcut göstergelere kıyasla 4000 kat artacak.

Testler ve teknolojik ilerlemeler

Bu büyük hedeflere yönelik pratik adımlar istikrarlı biçimde devam ediyor. Özellikle SpaceX, temmuz ayında Starship uzay aracının 13. test uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Görev sırasında ilk kez, Starlink V3 serisinden 20 uydu başarıyla yörüngeye çıkarıldı.

Uçuş programı tamamen tamamlandıktan sonra uzay aracı kontrollü şekilde Hint Okyanusu’na indi. Daha da önemlisi, araç tarihinde ilk kez su yüzeyinde kalmayı başardı. Bu durum uzmanlara aracı geri getirme ve kurtarma çalışmalarını organize etme imkânı sağladı.

Geleceğe yönelik geniş kapsamlı planlar

Gelecekte Starship’in tamamen evrensel ve yeniden kullanılabilir bir uzay sistemine dönüşmesi gerekiyor. Şirket mühendisleri, bu uzay aracının modifikasyonlarını yalnızca yeni nesil uyduları fırlatmak için değil, aynı zamanda alçak Dünya yörüngesine yapılacak insanlı uçuşlarda da yaygın biçimde kullanmayı planlıyor.

Ayrıca bu taşıma sisteminin gelecekte Ay’a ve Mars’a düzenlenecek uzun süreli bilimsel keşif görevlerinin temel dayanağı olması bekleniyor. Bu da insanlığın uzayı keşfetme tarihinde şüphesiz yeni bir sayfa açacak.

Elon MuskStarshipSpaceXUzayStarlink
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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