Dünyada kim daha çok maaş alıyor: kadınlar mı, erkekler mi?

Dünya nüfusunun yarısından fazlasını kadınlar oluşturmasına rağmen, ortalama olarak erkeklerden yüzde 23 daha az gelir elde ediyorlar. Ayrıca yönetici pozisyonlarının yalnızca yüzde 31’den biraz fazlası kadınlara ait. Bu bilgiler, Birleşmiş Milletlerin yeni verilerinde paylaşıldı.

Uluslararası Çalışma Örgütünün hesaplamalarına göre 2025 yılında kadınların yüzde 48’i resmi iş gücü piyasasında aktifti. Erkeklerde ise bu oran yüzde 73 olarak kaydedildi. Ayrıca ücretsiz ev işleri ve bakım çalışmalarının yüzde 75’ten fazlası da kadınların sorumluluğunda kalıyor.

Kadınlar yönetici pozisyonlarının yaklaşık yüzde 38’ini, üst düzey yöneticilik pozisyonlarının ise yüzde 31’den biraz fazlasını oluşturuyor. Özellikle ekonomi ve inovasyon açısından önemli bazı sektörlerde kadınların payı daha da düşük.