Japonya'da bir erkek polis memurlarına metal cisimle saldırmaya çalıştı

Japonya'da kamuya açık bir yerde taşkınlık çıkaran bir erkeğin polis memurlarına metal bir cisimle saldırmaya çalıştığı anları gösteren video sosyal medyada yayıldı.

Videoda birkaç polis memurunun sokakta yarı çıplak bir erkeği kontrol altına almaya çalıştığı görülüyor. Elinde uzun bir metal cisim bulunan şahıs, memurlara direnerek onlara yaklaşmaya çalıştı.

Durumun tehlikeli bir hâl almasının ardından olay yerine takviye ekipler çağrıldı. Kolluk kuvvetleri erkeği kuşatarak elindeki cismi kontrol altına aldı ve şahsı gözaltına aldı.

Olayla ilgili gerekli incelemenin yürütüldüğü ve şüphelinin eylemlerinin hukuki açıdan değerlendirildiği bildirildi.