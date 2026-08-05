Arsenal, Vinicius transferi nedeniyle mali krize sürüklenebilir

Londra ekibi Arsenal'ın Real Madrid forveti Vinicius Junior için yarışa girdiği ve kulüp tarihinin en sansasyonel transferini gerçekleştirmeyi planladığı bildirilmişti. Ancak Premier Lig'in eski forveti Charlie Austin, «Topçular» tarafından sunulması beklenen dev maaşın takım içindeki atmosfere zarar verebileceği ve kulübün tüm finansal yapısını bozabileceği uyarısında bulundu. Goal.com haber veriyor.

Sky Sports News yayınında konuşan Charlie Austin'e göre Brezilyalı futbolcunun gelişi, kulübe faydadan çok zarar getirebilir. Bu hafta futbolcu, temsilcileri ve Madrid yönetimi arasında kritik görüşmeler yapıldığı ve bu toplantıların oyuncunun Bernabeu'daki geleceğine açıklık getireceği bildirildi. Buna rağmen Londra kulübü, yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak için mevcut ücret politikasını kökten değiştirmeye hazır.

Finansal denge ve takım içi çatışma riski

Telegraph'ın haberine göre Arsenal, Vinicius Junior'a haftalık 400 bin sterlinden fazla temel maaş teklif etmeye hazırlanıyor. Bonuslar ve imaj hakları da hesaba katıldığında toplam kazancı daha yüksek olacak. Bu da Mikel Arteta'nın takımındaki diğer lider oyuncuların gelirlerinin neredeyse iki buçuk katı anlamına geliyor.

Austin, bu denli büyük farkın Declan Rice veya Bukayo Saka gibi takımın mevcut kilit yıldızları arasında rahatsızlığa yol açabileceğini belirtti. «Bu durumun Arsenal'ın yapısını tamamen yerle bir etmesinden korkuyorum», diye uyaran eski forvet, oyuncuların bu seviyedeki bir futbolcunun bedelsiz gelmeyeceğini çok iyi anladığını, ancak bunun takım arkadaşları arasında «Ben de daha fazla para almalıyım» türünden taleplere ve anlaşmazlıklara yol açabileceğini ekledi.

İstikrar ve yeni meydan okuma

Arsenal, son beş-altı yıl içinde transfer politikası ve finansal disiplini sayesinde oldukça sağlam bir temel oluşturmayı başardı. Kulübün eski oyuncusu, büyük zorluklarla kurulan bu dengenin tek bir transferin ardından bozulmasından endişe ediyor. Şu anda Vinicius Junior'ın önceliğinin Madrid'de kalmak ve sözleşmesini uzatmak olduğu belirtiliyor, ancak İngiliz kulübünün kararlı hamlelerinin durumu nasıl değiştireceği önümüzdeki günlerde belli olacak.