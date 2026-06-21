Hollanda ve İsveç Maçında Birden Fazla Rekor Kırıldı

·30·Spor
Hollanda ve İsveç Maçında Birden Fazla Rekor Kırıldı

Hollanda milli takımı, Dünya Kupası tarihinde 100 golden fazla atıp henüz şampiyonluk kupasını kazanamayan ilk takım oldu. «Yevro-Futbol.Ru»nun haberine göre, Hollandalılar bu başarıya 2026 Dünya Kupası grup aşamasının ikinci turunda İsveç'i 5-1 mağlup ettikleri maçta ulaştı.

Hollanda daha önce de Dünya Kupası şampiyonluğuna birkaç kez çok yaklaştı. Milli takım 1974, 1978 ve 2010 yıllarında finale çıktı ancak üç belirleyici maçta da rakibine mağlup oldu.

İsveç galibiyeti, Hollanda'nın iki rekoru daha kırmasını sağladı. Takım, Dünya Kupaları'nda normal ve uzatma süreleri dahil olmak üzere üst üste 14 maç boyunca yenilmedi. Bu istatistiğe penaltı atışları dahil edilmemektedir.

Ayrıca Hollanda, Dünya Kupası grup aşamasındaki yenilmezlik serisini 18 maça çıkardı. Bu da turnuva tarihinin en yüksek oranı olarak kayıtlara geçti.

HollandaİsveçDünya KupasıFutbol RekorlarıGrup Aşaması
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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