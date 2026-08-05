Endrick, Real Madrid’de kalmaya karar verdi

·37·Spor
Endrick, Real Madrid’de kalmaya karar verdi

Real Madrid’in genç forveti Endrick, gelecek sezon başka bir takıma kiralık olarak gitmeyi reddederek İspanyol devinde kalmaya ve forma için mücadele etmeye kesin karar verdi. The Athletic’in aktardığı bilgilere göre 20 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, Fransa’nın Lyon takımındaki başarılı altı aylık kiralık dönemini ve 2026 Dünya Kupası’ndaki katılımını tamamlayarak İspanya’ya döndü. Bu haberi Goal.com haber veriyor.

Son aylarda genç yeteneğin transferiyle İtalya’nın Roma kulübü ciddi şekilde ilgileniyordu. Başkent ekibi, transfer dönemi kapanmadan önce forveti kiralık olarak kadrosuna katmayı planlıyordu. Ancak futbolcunun kendisi kariyerine Madrid’de devam etmeye ve teknik direktörün yönetiminde ilk 11’de yer almak için tüm gücünü ortaya koymaya kararlı.

José Mourinho’nun nihai kararı

Foot Mercato’nun haberine göre Real Madrid Teknik Direktörü José Mourinho, sezon öncesi hazırlıklarında Brezilyalı futbolcunun performansından ve sergilediği olumlu tutumdan tamamen memnun kaldı. Portekizli teknik adam, genç forvetin profesyonel yaklaşımını takdir ederek yeni sezonda ona gerçek fırsatlar sunmaya hazır olduğunu belirtti.

Bu karar, Roma’nın planlarını değiştirdi. Başkent ekibi artık transfer piyasasında alternatif seçenekleri değerlendirmek zorunda kalacak. Mourinho’nun güvenini kazanan Endrick ise takımın hücum hattında Kylian Mbappé ile rekabete girmeye hazır.

Rekabet ve Transfer Değerinin Toparlanması

Madrid ekibinin hücum hattındaki durum birkaç kez değişti. Gonzalo García’nın Fulham’a transfer olması Mbappé’nin arkasında bir boşluk oluştururken Carlos Espí’nin gelişi takımdaki rekabeti yeniden artırdı. Buna rağmen Endrick bu zorluklardan korkmuyor.

Futbolcunun piyasa değeri de performansına bağlı olarak değişti. Palmeiras’taki döneminde değeri 60 milyon avro olan Endrick’in fiyatı, Aralık 2025’te 25 milyon avroya gerilemişti. Ancak Lyon’daki güven veren performansı sayesinde Transfermarkt’a göre değeri Haziran 2026’da yeniden 40 milyon avroya yükseldi.

Transfer döneminin son günlerinde beklenmedik gelişmeler yaşanmadığı takdirde Brezilyalı yetenek İspanya’da kalacak ve hak ettiğini kanıtlamaya çalışacak. Endrick’in temel hedefi, José Mourinho yönetimindeki Los Blancos’ta daha fazla süre almak ve takımın başarısına katkı sağlamaktır.

Real MadridEndrickJosé MourinhoRomaLa Liga
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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