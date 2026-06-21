Japonya, Tunus'u Farklı Mağlup Etti: Gruptaki Rekabet Kızıştı

Dünya Kupası F Grubu'ndaki 2. tur mücadeleleri tamamlandı. Hollanda'nın İsveç karşısında aldığı farklı galibiyetin (5:1) ardından, grubun ikinci maçında Japonya milli takımı Tunus ile karşı karşıya geldi. Meksika'nın Monterrey şehrindeki Estadio BBVA stadyumunda oynanan maçta Asyalılar net bir üstünlük kurarak 4:0'lık kesin bir galibiyet elde etti.

Maç kronolojisi ve goller

Japonya milli takımı maçın başından itibaren inisiyatifi ele aldı ve Tunus savunması üzerinde sürekli baskı kurdu. Bu taktik kısa sürede meyvesini verdi:

4. dakika: Daichi Kamada maçın skorunu açtı — 0:1.

31. dakika: Ayse Ueda farkı ikiye çıkardı — 0:2.

69. dakika: Jun’ya Ito, Tunus kalesine üçüncü golü gönderdi — 0:3.

84. dakika: Ayse Ueda ikinci golünü atarak duble yaptı ve maçın skorunu belirledi — 0:4.

Gruptaki puan durumu

Bu kritik galibiyetle Japonya milli takımı play-off aşamasına yükselme şansını artırdı. Şu anda Hollanda 4 puanla F Grubu'nun lideri konumunda, İsveç'in ise 3 puanı bulunuyor. Bir sonraki tur maçları, play-off biletinin kimlere gideceğini kesin olarak belirleyecek.

Takımların ilk 11'leri

Maça ilk dakikalardan itibaren başlayan futbolcuların listesini aşağıda bulabilirsiniz:

Tunus — Dahman, Rekik, Talbi, Bronn, Valeri, Skiri, Mejbri, Abdi, Saad, Tunekti, Slimane.

Japonya — Suzuki, Tomiyasu, Itakura, H. Ito, Doan, Sano, Kamada, Nakamura, J. Ito, Tanaka, Ueda.