Transfer Yakın: Shomurodov İçin Türkiye Devleri Yarışıyor

·3·Spor
Transfer Yakın: Shomurodov İçin Türkiye Devleri Yarışıyor

ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Özbekistan Milli Takımı formasıyla mücadele eden Eldor Shomurodov'un kulüp kariyerinde ciddi değişiklikler bekleniyor. Türkiye'deki ilk sezonunu üst düzey bir performansla tamamlayan 30 yaşındaki forvetimize, ülkenin en güçlü kulüplerinden teklifler geliyor.

Trabzonspor Yarışa Dahil Oldu

Daha önce Fenerbahçe'nin, Shomurodov'u yaz transfer döneminin ana hedefi belirlediği ve onu kadrosuna katmak için harekete geçtiği bildirilmişti. Şimdi ise Türkiye'nin bir diğer devi Trabzonspor da oyuncu için yarışa aktif olarak katıldı.

Türkiye'nin saygın spor kaynakları, özellikle "Ajansspor" ve "Sabah" gazetelerinin haberine göre, Trabzonspor yönetimi forvetin transferi için Istanbul Başakşehir kulübüyle ilk görüşmelere başladı.

Gol Krallığı Yarışı ve Transfer Değeri

Geçen sezon İtalya'nın Roma kulübünden gelen Shomurodov, Istanbul Başakşehir formasıyla gerçek bir yıldıza dönüştü ve transfer piyasasındaki değerini önemli ölçüde artırdı:

  • Başarılı Sezon: Lig boyunca 22 gol atan Eldor Shomurodov, Trabzonspor forveti Paul Onuachu ile birlikte turnuvanın gol kralı oldu ve "Altın Ayakkabı" ile ödüllendirildi.

  • Fiyat Artışı: Yaz başında İstanbul kulübü, Shomurodov transferinden 10 milyon euro kazanmaya razıydı. Ancak son bilgilere göre Başakşehir, yıldız oyuncusunu bırakmak için en az 15 milyon euro talep ediyor.

Aday Kulüplerin Avrupa Kupalarındaki Durumu

Dünya Kupası'ndan döndükten sonra Eldor Shomurodov, kariyerine hangi kulüpte devam edeceği konusunda önemli bir karar vermek zorunda kalacak. Onu kadrosuna katmak isteyen takımların gelecek sezonki Avrupa kupaları statüleri şu şekildedir:

Kulüp Adı

Lig Sıralaması

Gelecek Sezon Avrupa Kupası Statüsü

Fenerbahçe

2. Sıra (Vizör Şampiyonu)

UEFA Şampiyonlar Ligi

Trabzonspor

3. Sıra (Kupa Sahibi)

UEFA Avrupa Ligi

Istanbul Başakşehir

5. Sıra

UEFA Konferans Ligi

Shomurodov'u sadece yeni bir kulüp değil, aynı zamanda Avrupa'da daha prestijli turnuvalarda oynama fırsatı da bekliyor. Tüm dikkatini milli takımımızın 2026 Dünya Kupası'ndaki tarihi katılımına vermiş olan kaptanımıza, gelecek maçlarda ve transfer döneminde başarılar dileriz.

Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Japonya, Tunus'u Farklı Mağlup Etti: Gruptaki Rekabet KızıştıJaponya, Tunus'u Farklı Mağlup Etti: Gruptaki Rekabet KızıştıBugün, 11:16Jurgen Klopp Türkiye Milli Takımı'nın başarısızlığının nedenini açıkladıJurgen Klopp Türkiye Milli Takımı'nın başarısızlığının nedenini açıkladıBugün, 10:53Dalot: «Cristiano'nun eleştirilere nasıl cevap vereceğini herkes biliyor»Dalot: «Cristiano'nun eleştirilere nasıl cevap vereceğini herkes biliyor»Bugün, 10:42Curaçao Kalecisi Dünya Kupası Tarihindeki Rekoru KırdıCuraçao Kalecisi Dünya Kupası Tarihindeki Rekoru KırdıBugün, 10:35Curacao Tarihi Bir Başarıya İmza Attı: Dünya Kupası'ndaki İlk Puanını AldıCuracao Tarihi Bir Başarıya İmza Attı: Dünya Kupası'ndaki İlk Puanını AldıBugün, 10:29UFC Vegas 119: Las Vegas Turnuvası Tamamlandı — Tüm Maç SonuçlarıUFC Vegas 119: Las Vegas Turnuvası Tamamlandı — Tüm Maç SonuçlarıBugün, 10:23
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Manchester City, Husanov ve Özbekistan için paylaşım yaptı
Manchester City, Husanov ve Özbekistan için paylaşım yaptı
Özbekistan için yeni marş, yeni bir ruh (video)
Özbekistan için yeni marş, yeni bir ruh (video)
Orta Asya, Özbekistan milli takımı için birleşiyor
Orta Asya, Özbekistan milli takımı için birleşiyor
Kolombiya baş antrenörü Özbekistan maçısı öncesi açıklama yaptı
Kolombiya baş antrenörü Özbekistan maçısı öncesi açıklama yaptı