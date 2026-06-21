Transfer Yakın: Shomurodov İçin Türkiye Devleri Yarışıyor

ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Özbekistan Milli Takımı formasıyla mücadele eden Eldor Shomurodov'un kulüp kariyerinde ciddi değişiklikler bekleniyor. Türkiye'deki ilk sezonunu üst düzey bir performansla tamamlayan 30 yaşındaki forvetimize, ülkenin en güçlü kulüplerinden teklifler geliyor.

Trabzonspor Yarışa Dahil Oldu

Daha önce Fenerbahçe'nin, Shomurodov'u yaz transfer döneminin ana hedefi belirlediği ve onu kadrosuna katmak için harekete geçtiği bildirilmişti. Şimdi ise Türkiye'nin bir diğer devi Trabzonspor da oyuncu için yarışa aktif olarak katıldı.

Türkiye'nin saygın spor kaynakları, özellikle "Ajansspor" ve "Sabah" gazetelerinin haberine göre, Trabzonspor yönetimi forvetin transferi için Istanbul Başakşehir kulübüyle ilk görüşmelere başladı.

Gol Krallığı Yarışı ve Transfer Değeri

Geçen sezon İtalya'nın Roma kulübünden gelen Shomurodov, Istanbul Başakşehir formasıyla gerçek bir yıldıza dönüştü ve transfer piyasasındaki değerini önemli ölçüde artırdı:

Başarılı Sezon : Lig boyunca 22 gol atan Eldor Shomurodov, Trabzonspor forveti Paul Onuachu ile birlikte turnuvanın gol kralı oldu ve "Altın Ayakkabı" ile ödüllendirildi.

Fiyat Artışı: Yaz başında İstanbul kulübü, Shomurodov transferinden 10 milyon euro kazanmaya razıydı. Ancak son bilgilere göre Başakşehir, yıldız oyuncusunu bırakmak için en az 15 milyon euro talep ediyor.

Aday Kulüplerin Avrupa Kupalarındaki Durumu

Dünya Kupası'ndan döndükten sonra Eldor Shomurodov, kariyerine hangi kulüpte devam edeceği konusunda önemli bir karar vermek zorunda kalacak. Onu kadrosuna katmak isteyen takımların gelecek sezonki Avrupa kupaları statüleri şu şekildedir:

Kulüp Adı Lig Sıralaması Gelecek Sezon Avrupa Kupası Statüsü Fenerbahçe 2. Sıra (Vizör Şampiyonu) UEFA Şampiyonlar Ligi Trabzonspor 3. Sıra (Kupa Sahibi) UEFA Avrupa Ligi Istanbul Başakşehir 5. Sıra UEFA Konferans Ligi

Shomurodov'u sadece yeni bir kulüp değil, aynı zamanda Avrupa'da daha prestijli turnuvalarda oynama fırsatı da bekliyor. Tüm dikkatini milli takımımızın 2026 Dünya Kupası'ndaki tarihi katılımına vermiş olan kaptanımıza, gelecek maçlarda ve transfer döneminde başarılar dileriz.