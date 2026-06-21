World Boxing Kupası: İki Özbek Boksör Şampiyon Oldu

·2·Spor
World Boxing Kupası: İki Özbek Boksör Şampiyon Oldu

Çin'in Guiyang şehrinde "World Boxing" organizasyonu tarafından düzenlenen Dünya Kupası'nın belirleyici final maçları devam ediyor. Özbekistan temsilcileri turnuvada yüksek sonuçlar elde ederek yeni madalyalar kazanıyor.

Turnuvanın ilk madalyası

Kadınlar kategorisinde 48 kg sıkletinde ülkemizi temsil eden Farzona Fozilova final maçında ringe çıktı. Rakibi Hindistan'dan Jyoti oldu. Sert geçen mücadelede Farzona biraz şanssızlık yaşadı ve 0:5'lik skorla fırsatı kaçırarak turnuvanın gümüş madalyasına layık görüldü.

Milli takımımızın altın madalyaları

Erkekler finallerinde temsilcilerimiz şu ana kadar iki altın madalya kazanmayı başardı:

  • Abdumalik Halokov (60 kg): Olimpiyat şampiyonu olan vatandaşımız, finalde Brezilyalı Luiz Gabriel ile karşılaştı. Halokov, yüksek tekniğini sergileyerek rakibine gerçek bir ders verdi ve 5:0'lık net bir galibiyetle altın madalyayı kazandı.

  • To‘rabek Habibullayev (90 kg): To‘rabek, final maçında İngiltereli Isaac Okoh ile ringe çıkacaktı. Ancak rakip sporcunun sakatlanması nedeniyle maça çıkamayacağı açıklandı. Böylece Habibullayev, maç yapmadan Dünya Kupası şampiyonu ilan edildi.

Beklenen sıradaki karşılaşma

Özbek boksseverleri önlerinde bir heyecanlı maç daha bekliyor. Temsilcimiz Asilbek Jalilov, altın madalya için yapılacak final maçında Kazakistan milli takımının üyesi Sanjar Tashkenbay ile ringe çıkacak.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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