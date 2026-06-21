Japonya, Tunus'u Ağır Bir Skorla Mağlup Etti
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FIFA Dünya Kupası grup aşamasında oynanan maçta Japonya milli takımı, Tunus'u 4-0 mağlup etti.
Maçın 4. dakikasında Daichi Kamada skoru açarak takımını öne geçirdi.
Ardından Ayase Ueda, 31 ve 83. dakikalarda rakip ağları iki kez havalandırdı.
Japonların bir diğer golü ise 69. dakikada Jun Ito'dan geldi.
İstatistiklere göre Japonya maç boyunca üstünlüğü elinde tuttu ve %57 topa sahip olma oranı yakaladı.
Ayrıca Japon futbolcular 10 şut çekerken, bu şutların 5'i kaleyi buldu.
Bu galibiyetle Japonya, 2 maçta 4 puan toplayarak F Grubu'nda ikinci sıraya yükseldi.
Grupta Hollanda da 4 puanla lider konumda bulunuyor. İsveç'in 3 puanı varken, Tunus iki maç sonunda puansız kaldı.
Japonya'nın play-off aşamasına yükselme durumu son turda belli olacak.
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