Tunus Milli Takımı Turnuvaya Veda Etti

Tunus Milli Takımı, Dünya Kupası grup aşamasının ikinci turunda Japonya'ya karşı ağır bir mağlubiyet aldı. 0-4'lük bu sonuç, Afrikalıların play-off aşamasına yükselmek için sahip olduğu tüm teorik şansları bile ortadan kaldırdı.

Teknik direktör değişikliği de sonuç vermedi

Tunus ekibi için bu Dünya Kupası başlangıçtan itibaren şanssız geçti. Kadrodaki iç değişiklikler de durumu düzeltmeye yetmedi:

İlk turda İsveç Milli Takımı'na karşı oynanan maçta 1-5'lik ağır bir mağlubiyet alındı.

Bu başarısızlığın ardından takımın teknik direktörü derhal değiştirildi.

İkinci turda yeni teknik direktör yönetiminde sahaya çıkan ekip, Japonya'ya 0-4 yenilerek yine puan alamadı.

F Grubu'ndaki güncel durum

İki tur sonunda F Grubu'ndaki puan durumu şu şekildedir:

Milli Takım Maç Puan Averaj Durum Hollanda 2 4 7:3 Grup lideri Japonya 2 4 6:2 Grup lideri İsveç 2 3 6:6 Üçüncü sırada Tunus 2 0 1:9 Sonuncu sırada (elendi)

Son turdaki rakip — Hollanda

Grup aşamasının son üçüncü turunda Tunus Milli Takımı, grup liderlerinden biri olan Hollanda ile karşı karşıya gelecek.

"Kartallar" daha önce Japonya ile 2-2 berabere kalmış ve İsveç'i 5-1 mağlup etmişti. Tunus için bu karşılaşma, turnuvadaki prestijini korumak ve turnuvaya şık bir veda etmek adına önem taşıyor.