Chelsea Teknik Direktörü Xabi Alonso, Cole Palmer ve Levi Colwill'in neden oynamadığını açıkladı

·31·Spor
Chelsea Teknik Direktörü Xabi Alonso, Cole Palmer ve Levi Colwill'in neden oynamadığını açıkladı

Londra ekibi Chelsea'nin teknik direktörü Xabi Alonso, takımın kilit oyuncuları Cole Palmer ve Levi Colwill'in Torino temsilcisi Juventus'a karşı oynanan hazırlık maçını neden kaçırdığını açıkladı. Hong Kong'da oynanan karşılaşmada İngiliz ekibi tek farklı mağlubiyet alsa da asıl dikkat, bu iki futbolcunun maç kadrosuna alınmama nedenlerine çevrildi. Goal.com haber veriyor.

Evening Standard'ın aktardığı bilgilere göre Chelsea, çarşamba günü Kai Tak Stadyumu'nda Juventus ile karşılaştı ve maçtan 0-1 mağlup ayrıldı. İkinci yarıda Edon Zhegrova'nın attığı tek gol, İtalyan ekibine galibiyeti getirdi. Ancak karşılaşma öncesinde Xabi Alonso, Cole Palmer ve Levi Colwill'in maç kadrosunda yer almaması nedeniyle zorunlu değişiklikler yapmak zorunda kaldı.

Sakatlık riski ve temkinli yaklaşım

İspanyol teknik adam, taraftarların endişelerini gidererek bu kararın yalnızca bir tedbir olduğunu vurguladı. Her iki futbolcu da geçen hafta Tottenham'a karşı oynanan ve 1-2'lik mağlubiyetle sonuçlanan maçta 80 dakika forma giymişti. Söz konusu karşılaşmanın ardından oyuncularda küçük rahatsızlıklar görülmüştü.

Maç sonrası basın toplantısında Xabi Alonso duruma açıklık getirdi. Teknik direktörün sözlerine göre futbolcular ciddi bir sakatlık yaşamadı; yalnızca aldıkları küçük darbeler nedeniyle ağrı hissediyorlar. Teknik adam, oyuncuların cumartesi günkü bir sonraki karşılaşmaya kadar takıma dönmesini umduğunu belirtti.

«Evet, sakatlık değil, küçük rahatsızlıkları vardı. Hem Cole hem de Levi darbe aldı. Bugün risk almanın bir anlamı yoktu ve cumartesi gününe kadar iyi durumda olacaklarını umuyoruz» — dedi Xabi Alonso gazetecilere.

Futbolcunun tepkisi ve yeni oyuncular

Cole Palmer da saha kenarında muhabirlerle yaptığı konuşmada maçı kaçırdığı için üzgün olduğunu ifade etti. Ancak Hong Kong'daki atmosferden ve gördüğü destekten memnun kaldığını da gizlemedi. Ayrıca teknik direktör, Palmer'ın geçen sezon kendisini rahatsız eden diz bölgesindeki sorunlarının nüksettiğine dair söylentileri kesin bir dille yalanladı.

Alonso bunun yalnızca Tottenham maçında yaşanan bir temas ve darbe kaynaklı sakatlık olduğunu, gereksiz endişeye gerek bulunmadığını özellikle vurguladı. Palmer ve Colwill'in yokluğunda Juventus karşılaşması, diğer futbolcular ve yeni transferler için kendilerini gösterme fırsatı sundu.

Özellikle Brighton'dan kadroya katılan Danny Welbeck, Chelsea formasıyla ilk maçına çıktı. Deneyimli forvetin takıma transferinin Londra ekibinin hücum hattına tecrübe ve çeşitlilik katması bekleniyor.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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