Orkalar İlk Kez Kameraya Yakalanan Dehşet Verici Avlanma Yöntemini Sergiledi

Orkalar bir kez daha bilim insanlarını şaşırttı. Kaliforniya Körfezi’nde yapılan gözlemler sırasında, dev güneş balıklarını kendilerine özgü bir yöntemle parçalayıp beslendikleri ilk kez kameraya kaydedildi.

Araştırmacılar, iki ayrı olayda bir orkanın ölü bir güneş balığını tuttuğunu, diğerinin ise yüksek hızla gelerek güçlü bir darbeyle balığı parçaladığını kaydetti. Bunun sonucunda balık küçük parçalara ayrıldı ve genç orkaların yemesi kolaylaştı.

Uzmanlara göre bu davranış, genç orkaların beslenmesini kolaylaştırmaya veya onlara avlanma becerilerini öğretmeye hizmet ediyor olabilir. Bazı bilim insanları ise bunu, orkaların ileri düzey zekâsını ve iş birliğini ortaya koyan nadir bir davranış olarak değerlendiriyor.

Bu gözlem, bilim camiasında büyük ilgi uyandırdı. Araştırmanın yazarları, orkaların bu avlanma yönteminin daha önce hiç bu kadar ayrıntılı kaydedilmediğini belirtti. Bu durum, deniz yırtıcılarının davranışlarına ilişkin anlayışımızı daha da genişletebilir.