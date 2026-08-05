Reddit yeni yapay zekâ araçlarıyla karmanın önemini azaltıyor

Ünlü Reddit platformu, altyapısını ve kullanıcı deneyimini geliştirmeye yönelik yeni değişiklikleri duyurdu. ixbt.com'un aktardığına göre bu güncellemelerin sitede etkileşimi kolaylaştırması, veri indirme ve spam koruması sağlaması, ayrıca çevrim içi toplulukların moderasyon sürecini önemli ölçüde kolaylaştırması bekleniyor. Haberi Techcrunch.com haber veriyor .

Şirketin sunduğu yeni nesil kötüye kullanım önleme sistemleri, gelecekte bazı topluluklarda paylaşım yapma hakkı tanımak için hesap yaşı ve “karma” gibi göstergelerden vazgeçilmesini mümkün kılabilir. Bilindiği üzere Reddit'in dijital itibar sistemi olan karma, kullanıcıların yararlı ve ilgi çekici gönderiler üzerinden olumlu oy toplamasını sağlar. Ancak başlangıçta spam ve botlara karşı koruma amacıyla oluşturulan bu kısıtlamalar, yeni kullanıcıların topluluk yaşamına aktif biçimde katılmasını çoğu zaman zorlaştırıyordu.

Yapay zekâ ve Rules Hub araçları

Reddit yönetimi, gelecekte daha güçlü koruma sistemlerine güvenerek yeni kullanıcılar için toplulukların kapılarını daha geniş açmayı hedefliyor. Şirket, karmanın öneminin tamamen ortadan kalkacağını açıklamasa da etkisinin giderek azalacağını belirtti. Bu sayede gerçek yeni kullanıcılar platformda kendilerini daha özgür hissedebilecek, moderatörler de onları daha güvenle karşılayabilecek.

Bununla birlikte platform, yapay zekâ tabanlı yeni moderasyon aracı Rules Hub'ın test kapsamını genişletiyor. Bu araç, hangi kuralların otomatik olarak uygulanacağını ve hangi önlemlerin alınması gerektiğini belirleme konusunda moderatörlere yardımcı oluyor. Şu anda 700'den fazla topluluk tarafından kullanılan araç, tüm yeni topluluklara deneme amacıyla sunuluyor ve yıl sonuna kadar herkesin kullanımına açılması planlanıyor.

Platformun finansal göstergeleri ve gelecek planları

Rules Hub, büyük dil modellerini (LLM) kullanarak bir gönderi veya yorumun topluluk kurallarına uygun olup olmadığını belirliyor. Şirketin açıklamasına göre bu, doğal dilin nüanslarının ve karmaşık durumların daha iyi anlaşılmasını sağlıyor. Ayrıca kullanıcılara kuralları hatırlatan ve topluluk içinde özel etiketler oluşturmaya yardımcı olan diğer araçların özellikleri de genişletildi.

Reddit, eski masaüstü sürümü Old Reddit'te de değişiklikler yaparak moderatör iş akışlarını yeni sisteme taşıyacağını açıkladı. Geçen haftaki finansal sonuç toplantısında şirket yöneticileri, haftada yarım milyar aktif kullanıcıyı günlük kullanıcılara dönüştürmenin temel hedeflerden biri olduğunu vurguladı. Reddit, ikinci çeyrekte gelirini 805 milyon dolara çıkararak beklentilerin üzerinde sonuç elde etmişti.