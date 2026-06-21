Cody Gakpo Hollanda Formasıyla Parlıyor: Liverpool'dan Farklı Bir Özgürlük

Hollanda milli takımının İsveç karşısında aldığı 5-1'lik farklı galibiyet sadece taraftarları mutlu etmekle kalmadı, aynı zamanda Cody Gakpo hakkındaki tartışmaları da yeniden alevlendirdi. Houston'da oynanan maçta kanat oyuncusu, "turuncular" formasıyla gerçek bir ustalık dersi verdi. Goal.com'un haberine göre, futbolcunun milli takımdaki verimliliği, Liverpool'daki performansıyla belirgin bir şekilde farklılık gösteriyor. Goal.com haber veriyor.

Gakpo, İsveç kalesine gönderdiği isabetli şutla Ronald Koeman'ın sisteminde ne kadar güvende hissettiğini kanıtladı. Milli takım formasıyla 52 maçta 23 gol atan forvet, kulüp düzeyindeki verimliliğinden çok daha yüksek rakamlara imza atıyor. Örneğin, geçen sezon Liverpool formasıyla 52 maça çıkıp sadece 9 gol atabilmişti.

Kulüp ve Milli Takım Arasındaki Fark

Liverpool taraftarları Gakpo'nun sol kanattan merkeze sızmasına alışmış olsa da, Anfield'da son vuruşlarda isabet eksikliği yaşadığı hissediliyor. Ancak Hollanda formasıyla tamamen farklı bir seviyede görünüyor. Futbolcu da bu durumu taktiksel özgürlüğe bağlıyor: "Burada oyun biraz daha farklı. Teknik direktörün benden istedikleri ile kulüpteki özgürlüğüm arasında bir fark var," diye belirtti Gakpo.

Arne Slot yönetimindeki Liverpool'un 2024-25 Premier League şampiyonluk yolculuğunda önemli bir rol oynamış olsa da, bireysel yetenekleri uluslararası arenada daha çok ön plana çıkıyor. Futbol dünyasında "Dünya Kupası Gakpo'su" tabirinin boşuna ortaya çıkmadığını bir kez daha kanıtladı.

Brian Brobbey ile Tandem

İsveç maçında Gakpo'nun başarısında Brian Brobbey'nin ilk 11'de yer alması da büyük rol oynadı. Güçlü ve fiziksel kapasitesi yüksek forvet, rakip savunmacıları üzerine çekerek Gakpo için boş alanlar yarattı. Ronald Koeman, Brobbey'nin performansını özellikle överek, attığı iki golün takımın hücumlarına yeni bir soluk getirdiğini söyledi.

Gakpo da takım arkadaşının performansını takdir etti: "Onun özelliklerini iyi biliyorduk. Çok güçlü ve top saklama konusunda rakipsiz. Sahada olması bana daha fazla özgürlük sağladı ve onun imkanlarından verimli bir şekilde yararlandık". Bu galibiyet, Hollanda'nın hücum potansiyelinin hala çok yüksek olduğunu gösterdi.

Bu maçtaki sonuçlar, Liverpool teknik heyeti için de bir sinyal olabilir. Eğer Cody Gakpo milli takımdaki gibi bir "özgürlüğe" sahip olursa, Merseyside kulübü için de daha fazla gol atması ve hücum hattının lideri olması şaşırtıcı olmaz.