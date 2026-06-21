Paraguay - Türkiye maçında Omar Alderete antirekor kırdı

OPTA verilerine göre, Paraguay milli takım savunmacısı Omar Alderete, Türkiye karşısında tüm maçı oynayıp sadece bir isabetli pas verebildi.

Bu, Dünya Kupası tarihindeki en düşük istatistik oldu. Şimdiye kadar Dünya Kupası maçlarında tam 90 dakika sahada kalan hiçbir futbolcu bu kadar az isabetli pas vermemişti.

Dikkat çekici olan nokta, Türkiye'nin maç boyunca sayısal üstünlüğe sahip olmasıydı. Buna rağmen Türkler, istatistikleri oldukça düşük olan futbolcunun tam süre oynadığı Paraguay'a mağlup oldu.