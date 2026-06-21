Marcelo Bielsa 2026 Dünya Kupası'ndaki molalardan memnun değil

Uruguay milli takımının teknik direktörü Marcelo Bielsa, 2026 Dünya Kupası maçlarındaki molalar hakkında eleştirel görüşlerini paylaştı.

Teknik adam, ek molalar nedeniyle maçların fiilen dört bölüme ayrıldığını belirtti. Bu durumun futbolun doğal akışını ve oyun temposunu etkilediğini vurguladı.

Bielsa, «Maçlar dört bölüme ayrılıyor. Bu, futbolun alışılagelmiş kurallarını değiştiriyor. Bu tür molaların hiçbir faydası yok, aksine mevcut olanı da yok ediyor» dedi.