Mohamed Salah'ın Trabzonspor'a Transferi Neden Tartışmalara Yol Açıyor

·4·Spor
Mohamed Salah'ın Trabzonspor'a Transferi Neden Tartışmalara Yol Açıyor

Futbol, dünyayı birleştiren milyonlarca insanın oyunu olsa da birçok profesyonel sporcu için yalnızca kariyerini sürdürmenin veya daha büyük hedeflere ulaşmanın bir yoludur. Bazı futbolcular sadece oyunun kendisiyle sınırlı kalırken, diğerleri futbolun ötesindeki fırsatları hedefler. ixbt.com'a göre Mısırlı yıldız forvet Mohamed Salah'ın kariyerindeki son sürpriz gelişmeler bu yaklaşımı açıkça ortaya koyuyor. Goal.com haber veriyor.

Mısırlı futbolcunun Türkiye ligindeki Trabzonspor'a transferi yalnızca taraftarlar arasında değil, tüm spor kamuoyunda büyük ilgi ve hararetli tartışmalara yol açtı. Transferin resmen açıklanmasının hemen ardından birçok taraftar bu kararı sert biçimde eleştirdi. Onlara göre Türkiye liginin seviyesi, Salah'ın zengin kariyerine, düzeyine ve potansiyeline uygun değil.

Transfer Geçmişi ve Geçmişteki Benzerlikler

Futbol dünyasında Mohamed Salah'ın kariyerinde böylesine sert tepkilerle karşılaşması ikinci kez yaşanıyor. İlginç olan, 12 yıl önceki transferinin de benzer bir sansasyona yol açmış olması; ancak nedenler tamamen zıttı. O dönemde taraftarlar, futbolcunun seviyesinin altında bir lige değil, aşırı güçlü bir rekabet ortamına düşmesinden endişe ediyordu.

Daha açık ifade etmek gerekirse forvet, Ocak 2014'te İsviçre'nin Basel takımından Chelsea'ye transfer olmuştu. O dönemde Mısırlı yetenekli futbolcu tam da Liverpool'a transfer olmak üzereydi. Ancak Londra kulübü ve o sıradaki Portekizli teknik direktörü José Mourinho devreye girerek transferi son anda kendi lehine çevirdi.

O dönemde de birçok taraftar Salah'ın Chelsea'yi seçmesini beğenmemişti; çünkü Londra ekibinin kadrosu yıldızlarla fazlasıyla doluydu. Bu durum, büyük futbola yeni adım atan genç bir futbolcunun ilk 11'de yer bulmasını doğal olarak zorlaştırıyordu.

Liverpool ve Rekabet Ortamı

O dönemde Liverpool'un tam da Mohamed Salah gibi hücum gücü yüksek bir oyuncuya ihtiyacı vardı. Merseyside ekibi o sezon lig şampiyonluğu için Chelsea ve Manchester City gibi güçlü rakiplerle amansız bir mücadele yürütüyor, Luis Suárez ve Daniel Sturridge'e uygun bir hücum partneri arıyordu.

Ancak kaderin cilvesiyle Salah'ın kariyeri farklı bir yöne ilerledi. Trabzonspor'la imzalanan anlaşma ise bugün futbolcunun kariyerindeki son bölümlerden biri olarak değerlendiriliyor. Bu adım yalnızca onun kişisel planlarını değil, transfer piyasasına ilişkin genel bakışı da değiştirdi.

Futbolcunun taraftarları ve uzmanlar şimdilik bu adımın ne kadar doğru olduğunu değerlendirmekte zorlanıyor. Çünkü her yıldız oyuncunun kariyerinin son yıllarında finansal istikrarı veya düzenli forma giymeyi önceliklendirmesi artık doğal karşılanıyor.

Mohamed SalahTrabzonsporTransferFutbolŞampiyonluk
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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