Japon bilim insanları lityum-oksijen bataryaları için yeni katalizör geliştirdi

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Japon bilim insanları lityum-oksijen bataryaları için yeni katalizör geliştirdi

Japonya’daki Shibaura Teknoloji Enstitüsü araştırmacıları, değerli metallere ihtiyaç duymayan ve enerji depolama sistemlerinin geliştirilmesinde yeni bir dönemin kapısını açabilecek yenilikçi bir katalizör geliştirdi. ixbt.com’a göre bu keşif, gelecekte elektrikli araçlara güç sağlamak ve diğer modern cihazların özerkliğini önemli ölçüde artırmak için kullanılabilecek lityum-oksijen bataryalarını ticarileşmeye bir adım daha yaklaştırabilir. Bu haberi Ixbt.com bildiriyor .

Günümüzde yaygın olarak kullanılan lityum iyon bataryalar, kapasitelerinin sınırlarına yaklaşmış durumda. Lityum-oksijen teknolojileri ise teorik olarak geleneksel muadillerine kıyasla on kat daha fazla enerji depolama potansiyeline sahip. Bu çalışma endüstriyel ölçekte uygulanırsa araçların tek şarjla birkaç kat daha uzun mesafe katetmesi, dronların ise havada daha uzun süre kalması mümkün olabilir.

Değerli metaller olmadan verimlilik

Bu alandaki en önemli engellerden biri, şarj ve deşarj sırasında gerçekleşen kimyasal reaksiyonları hızlandırmak için platin veya rutenyum gibi değerli metallerin gerekli olmasıydı. Bu durum, nihai ürünün maliyetini önemli ölçüde artırıyordu. Ancak Profesör Takahiro Ishizaki liderliğindeki araştırma ekibi daha ucuz ve erişilebilir bir alternatif bulmayı başardı.

Bilim insanları perovskit ve spinel gibi iki farklı oksit malzemeyi birleştirerek bütünleşik bir kompozit katalizör oluşturdu. Test sonuçlarına göre bu bileşik, bileşenlerinin ayrı ayrı gösterdiği performanstan çok daha yüksek verimlilik sundu. Özellikle şarj sırasında yeni malzeme, ticari rutenyum oksidinden daha iyi performans gösterirken deşarj aşamasında platine denk sonuç verdi.

Bilimsel başarı ve gelecek beklentileri

Yeni çalışmanın en önemli göstergelerinden biri, şarj ve deşarj süreçleri arasındaki gerilim farkının yalnızca 1,14 V olmasıydı. Bu, lityum-oksijen bataryaları için kaydedilen en iyi sonuçlardan biri kabul ediliyor. Gerilim farkının düşük olması, bataryanın verimliliğinin yüksek olduğunu ve çalışma sırasında enerji kayıplarının azaldığını gösteriyor.

Araştırma sırasında katalizörün yüksek performansının yüzey alanına değil, elektronik yapısının kendine özgü özelliklerine bağlı olduğu da belirlendi. Bu bulgu, gelecekte malzeme seçimi ve tasarım sürecini kökten değiştirebilir.

Uzmanlara göre bu teknoloji gelecekte yalnızca elektrikli araçlar ve dronlar için değil, güneş ve rüzgâr enerji santrallerinin yanında kurulacak büyük ölçekli enerji depolama sistemleri için de büyük önem taşıyabilir. Ayrıca çalışmanın “yeşil” hidrojen üretiminde kullanılma potansiyeli de bulunuyor.

Buna rağmen bu tür bataryaların seri üretim cihazlarda kullanılmasından söz etmek için henüz erken. Teknoloji şu anda laboratuvar testlerinden geçiyor ve bilim insanlarının kitlesel ticari pazara ulaşmadan önce çözmesi gereken çok sayıda teknik görev bulunuyor.

TeknolojiBataryaElektrikli OtomobilBilimJaponya
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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