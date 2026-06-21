Luis de la Fuente, Lamine Yamal'ı Lionel Messi ile karşılaştırmanın hata olduğunu söyledi

İspanya Milli Takımı teknik direktörü Luis de la Fuente, Barcelona ve milli takımın genç yıldızı Lamine Yamal etrafındaki tartışmalara değindi. Teknik adam, 18 yaşındaki yeteneği Lionel Messi ve Diego Maradona gibi futbol efsaneleriyle karşılaştırmanın büyük bir hata olduğunu düşünüyor. Antrenöre göre, bu tür benzetmeler genç futbolcunun gelişimini olumsuz etkileyebilir. Goal.com haber veriyor.

Goal.com'un haberine göre De la Fuente, Lamine Yamal'ı futbol ikonlarına benzetmekten kaçınsa da, onun eşsiz yeteneğini kabul etti. Teknik direktör, genç kanat oyuncusunun becerilerini sanat dünyasının büyük isimleri Michelangelo ve Salvador Dali ile aynı sıraya koydu. Yamal gibi "dahiler" için sıradan insanlara doğaüstü gelen şeylerin normal olduğunu belirtti.

Deha ve gelişim aşaması

"Onu biriyle karşılaştırmak hata olur. Henüz 18 yaşında, gelişim ve büyüme sürecinde. Kendi yolunda ilerlemesine izin vermeliyiz. Lamine gibi diğerlerinden ayrılan futbolcular her türlü baskıya hazır olurlar. Onlar Michelangelo gibi dahi kabul edilirler", diye belirtti İspanya hocası basın toplantısında.

Şu anda İspanya Milli Takımı, Suudi Arabistan ile oynanacak maça hazırlanıyor. Takımın ana odağı özellikle Yamal'ın fiziksel durumuna yönelmiş durumda. Nisan ayında yaşadığı kas sakatlığının ardından iyileşme sürecinde olan futbolcu, Cape Verde maçında sadece 20 dakika süre aldı. Taraftarlar ve uzmanlar onu ilk 11'de görmek istese de, teknik direktör temkini ön planda tutuyor.

Lamine Yamal da şu an için 90 dakika boyunca tam kapasite oynamaya hazır olmadığını itiraf etti. Luis de la Fuente, kanat oyuncusunun bir sonraki maçta ne kadar süre sahada kalacağını tıbbi verilere ve oyunun gidişatına göre belirleyeceğini söyledi. Sözlerine göre, futbolcunun sağlığı ile takıma sağlayacağı fayda arasındaki dengeyi korumak önemli.

Takım içi atmosfer

Milli takım kampındaki iç atmosfer hakkında konuşan teknik direktör, Yamal'a gösterilen yoğun ilginin diğer deneyimli futbolcuları olumsuz etkilemediğini belirtti. Takımın kenetlenmiş olduğunu ve tüm futbolcuların genç yıldızın rolünü doğru anladığını söyledi. İlk maçtaki beraberliğin ardından takım biraz moral kaybı yaşamış olsa da, eleştirilerin futbolcuları daha da motive ettiğini ekledi.

İspanya Milli Takımı, Suudi Arabistan karşısında galibiyet alarak konumunu yeniden sağlamlaştırmayı hedefliyor. Lamine Yamal'ın sahaya çıkışı ve performansı sadece İspanya'nın değil, tüm dünya futbol kamuoyunun odak noktasında olmaya devam ediyor. Teknik heyet ise genç yeteneğin sağlığını riske atmamaya çalışıyor.