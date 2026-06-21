Declan Rice altı aydır sakatlıkla oynadığını itiraf etti

İngiltere Milli Takımı ve Arsenal'in as ön liberosu Declan Rice, uzun süredir ciddi ağrılarla sahaya çıktığını açıkladı. Futbolcunun sözlerine göre, geçen yılın Aralık ayından beri sinir sistemiyle ilgili bir sakatlığı (nöral ağrı) gizlice tedavi ettiriyor. Rice'ın hem kulüp hem de milli takım düzeyinde istikrarlı bir performans sergilemesi nedeniyle bu bilgi futbol kamuoyu için beklenmedik bir gelişme oldu. Goal.com haber veriyor.

Hırvatistan karşısında alınan 4-2'lik galibiyetle sonuçlanan maçta Declan Rice, karşılaşmanın bitimine 20 dakika kala oyundan çıkmıştı. Topallaması ve uyluk bölgesindeki rahatsızlığı taraftarlarda endişe yaratmıştı. Ancak futbolcu durumu açıklığa kavuşturarak her şeyin kontrol altında olduğunu ve Gana ile oynanacak bir sonraki maça hazır olduğunu belirtti.

Thomas Tuchel'in akıllıca kararı

Goal.com'un haberine göre, İngiltere Milli Takımı teknik direktörü Thomas Tuchel, Rice'ı oyundan alarak onu aşırı yüklenmeden korudu. Futbolcu, teknik direktörün bu kararını takdir etti. Orta saha oyuncusu, "Son 20 dakika, sakatlanma ihtimalinin en yüksek olduğu anlardır. Teknik direktör beni değiştirerek çok doğru bir iş yaptı çünkü uyluğumda o eski sinir ağrısını hissetmeye başlamıştım" dedi.

Rice, Aralık ayından beri Arsenal formasıyla da bu şekilde oynadığını itiraf etti. Bu sorunu takım içindekiler dışında kimsenin bilmediğini belirtti. Futbolcu, Kuzey Amerika'da düzenlenecek olan Dünya Kupası gibi prestijli bir turnuvada daha ileri aşamalara gidebilmek için vücuduna dikkat etmesi gerektiğini iyi biliyor.

Bukayo Saka ve takımdaki genel durum

İngiltere kampında sadece Declan Rice değil, Arsenal'in bir diğer yıldızı Bukayo Saka da doktorların kontrolü altında bulunuyor. Saka'nın aşil tendonundaki kronik sorun, turnuvaya yedek kulübesinde başlamasına neden oldu. Rice, takım arkadaşının durumu hakkında konuşurken, fiziksel durumun yönetiminde temkinli olmanın önemini vurguladı.

"Bukayo'nun Arsenal'de ne kadar çok maça çıktığını ve bu sakatlıkla nasıl mücadele ettiğini kendi gözlerimle gördüm. Onu aniden ağır bir yüke maruz bırakmak riskli, bu yüzden teknik ekip onu doğru şekilde yönetiyor. Eminim ki turnuvanın belirleyici anlarında etkisini gösterecektir" diye ekledi Rice.

Şu anda İngiltere Milli Takımı sağlık ekibi, her iki futbolcunun iyileşme sürecini yakından takip ediyor. Thomas Tuchel, takımın kilit oyuncularını play-off aşamasına kadar en iyi form durumuna getirmeyi hedefliyor. Gana maçında Rice'ın ilk 11'de yer alması bekleniyor, ancak oyun süresinin yeniden sınırlandırılması muhtemel.