İran Başantrenörü ABD'deki Kısıtlamalar ve Adaletsizlikler Hakkında Konuştu

İran milli takımının başantrenörü Amir Galenoi; ABD'ye girişteki kısıtlamalar, iki ülke arasındaki askeri-politik gerginlik ve dünya kupası organizatörleri tarafından yaratılan eşitsiz koşullar hakkında sert açıklamalarda bulundu. Teknik adam, takımın karşılaştığı saha dışı sorunların futbol ruhunu zedelediğini vurguladı.

Saha dışı sorunlar ve vize kısıtlamaları

Antrenörün ifadelerine göre, organizasyonel engeller takımın turnuvaya alışma sürecini ciddi şekilde olumsuz etkiledi:

Geç varış: İran milli takımının turnuvaya çok geç varması nedeniyle, yeni koşullara uyum sağlamak için en az iki haftalık zaman kaybedildi.

Delegasyon kadrosunun kısıtlanması: En üzücü noktalardan biri, İran futbol yöneticilerine ve medya temsilcilerine takımı takip etmeleri için vize verilmemiş olmasıdır.

"Çok fazla sorunumuz var, özellikle saha dışında. Dünya kupasında yer alan diğer 47 milli takımın antrenörlerine başvurdum ancak hiçbiri cevap vermedi... Böyle bir tutum dünya kupası statüsüne kesinlikle uygun değil. Bir milli takımı davet edip personelini kabul etmez misiniz?" dedi antrenör.

Belçika maçı öncesi zaman yetersizliği

Bugün oynanacak olan Belçika ile kritik maç öncesinde de organizatörlerin İran milli takımına yeterli koşulları sağlamadığı bildirildi. Galenoi, hazırlık sürecindeki şu sorunları sıraladı:

Antrenörün planına göre, maç öncesinde takımın en az 24 saatlik bir dinlenme ve hazırlık süresine ihtiyacı vardı.

Ancak organizatörler İran takımına sadece 16 saat süre ayırdılar.

Bu zaman yetersizliği nedeniyle futbolcular resmi antrenmanı yarıda kesmek zorunda kaldı. Antrenör bu durumu kesin bir adaletsizlik olarak nitelendirdi.

İran halkına çağrı ve barış isteği

Amir Galenoi, ortaya çıkan siyasi ve organizasyonel engellere rağmen, futbolcuların sahada ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını ve sadece taraftarlar için oynayacaklarını belirtti: