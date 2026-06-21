Lamine Yamal Lionel Messi'nin Yerini Dolduruyor: Suudi Arabistan Teknik Direktöründen Övgü

Barcelona ve İspanya milli takımının genç yıldızı Lamine Yamal, dünya futbol kamuoyunu şaşırtmaya devam ediyor. 18 yaşındaki kanat oyuncusunun sahadaki hareketleri ve oyun seviyesi, onu birçok uzmanın gözünde efsanevi Lionel Messi'nin varisi haline getirdi. Sıradaki yüksek takdir, Suudi Arabistan milli takımının teknik direktörü Georgios Donis'ten geldi. Goal.com haberine göre.

İspanya ve Suudi Arabistan arasındaki yaklaşan karşılaşma öncesinde verdiği röportajda Donis, genç yeteneği günümüzün en büyük yeteneği olarak tanımladı. Goal.com'un haberine göre, teknik direktör Lamine Yamal'ın Barcelona formasıyla sergilediği performansları analiz ederken, Lionel Messi'nin bıraktığı boşluğu en uygun şekilde doldurmaya başladığını vurguladı.

Olgunluk ve Zeka: Yamal'ın Temel Avantajı

Georgios Donis'e göre, Lamine Yamal'ı diğer genç futbolculardan ayıran özellik sadece teknik beceri veya hız değil, aynı zamanda saha görüşü ve oyunu anlama yeteneğidir. Teknik direktör, bu seviyedeki bir futbol zekasının genellikle uzun yıllara dayanan deneyime sahip kıdemli oyunculara özgü olduğunu belirtti.

"Bu yaşta bu kadar büyük fark yaratabilen, bu kalite ve olgunlukla top oynayan başka bir futbolcu görmedim. Benim için en önemlisi yeteneği değil, her durumda ne yapması gerektiğini tam olarak bilmesidir. İşte bu yönü onu diğerlerinden ayırıyor", diye ekledi Suudi Arabistan'ın teknik direktörü.

Donis, kendi deneyimlerinden yola çıkarak Lamine Yamal'ı Lionel Messi ile karşılaştırmanın tamamen haklı olduğunu belirtti. Kıbrıs'ın APOEL kulübünü çalıştırdığı dönemde Barcelona ve Lionel Messi'ye karşı oynadığını hatırlattı. Teknik direktörün sözlerine göre, o dönemde Arjantinli yıldızın yarattığı etki, bugün Yamal'ın hareketlerinde görülebiliyor.

Lamine Yamal'ın bu hızla gelişimi sadece Barcelona için değil, tüm futbol dünyası için büyük bir hediye olarak değerlendiriliyor. Her maçta yarattığı tehlikeli pozisyonlar ve attığı goller, onu şimdiden Avrupa'nın en güçlü hücum oyuncularından biri haline getirdi.

Şu anda futbol kamuoyu, genç kanat oyuncusunun gelecekte Lionel Messi gibi çok kez Ballon d'Or sahibi olacağına şüpheyle bakmıyor. Georgios Donis gibi deneyimli uzmanların bu tür takdirleri, Lamine Yamal'ın dünya futbolu hiyerarşisinde ne kadar yüksek bir konuma yükseldiğinin kanıtıdır.