De la Fuente bugünkü büyük galibiyet ve gelecek planları hakkında konuştu

·1·Spor
De la Fuente bugünkü büyük galibiyet ve gelecek planları hakkında konuştu

İspanya milli takımının baş antrenörü Luis de la Fuente, Dünya Kupası grup aşamasının 2. turunda Suudi Arabistan'a karşı alınan 4-0'lık galibiyetin ardından izlenimlerini paylaştı. FIFA'nın resmi web sitesinde yer alan bilgilere göre, deneyimli teknik adam, özellikle maçın ilk yarısındaki oyuncularının performansını yüksek takdir etti.

Dikey ve yoğun futbolun meyveleri

Teknik direktör, ilk turdaki başarısızlığın ardından takımın oyun tarzını biraz değiştirdiğini ve bunun meyvelerini verdiğini belirtti. Futbolcular sahada daha hızlı ve hücumcu bir oyun sergilediler:

«Harika bir ilk yarı ve iyi bir ikinci yarı geçirdik. Bu konuyu futbolcularla önceden tartışmıştık ve hepimiz daha dikey ve yoğun bir futbol oynamamız gerektiği fikrine vardık. Bu isteğimiz, kaleye çektiğimiz şutlarda da açıkça görüldü. İlk dakikalardan itibaren rakibe büyük baskı kurduk ve onları kendi ceza sahaları çevresinde tuttuk», dedi de la Fuente.

Önde güçlü bir rakip ve yeni sınavlar bekliyor

İspanya milli takımı bu galibiyetle grupta liderliğe yükselmiş olsa da, baş antrenör rehavete kapılmamak gerektiğini iyi biliyor. Takımı önlerinde oldukça ciddi bir rakip bekliyor:

«En önemlisi, bu sonuç tempomuzu korumamıza ve önümüzdeki önemli maçlara iyi bir moralle hazırlanmamıza olanak tanıyor. Kabul etmek gerekir ki, Uruguay'a karşı oynayacağımız mücadele bizim için çok karmaşık ve zor geçecek. Şu anki yaklaşımdan memnunuz ancak hala kendimiz üzerinde çalışmaya, gelişmeye ve oyunumuzu mükemmelleştirmeye devam etmeliyiz».

Hatırlatalım ki, Suudi Arabistan karşısında alınan 4-0'lık farklı galibiyetin ardından İspanya milli takımı puanını 4'e yükselterek H grubunda net bir şekilde liderliğe oturdu.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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