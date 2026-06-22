Nicolas Jackson Chelsea'de kalmaya karar verdi: Xabi Alonso onu deneyecek

Senegalli forvet Nicolas Jackson, yaz transfer döneminde Chelsea'den ayrılmamaya ve yeni teknik direktör Xabi Alonso yönetiminde kendini kanıtlamaya karar verdi. Geçen sezonu Almanya Bundesliga'da kiralık olarak geçiren futbolcu, Londra kulübüne dönerek ilk 11 için mücadele etme niyetinde olduğunu bildirdi. Goal.com haberine göre.

Jackson geçen sezon Bayern Munich formasıyla kiralık olarak oynadı ve Münih kulübünün şampiyonluk unvanını kazanmasına katkıda bulundu. Çoğunlukla Harry Kane'in arkasında bir yedek seçenek olarak görülse de, sahadaki performansıyla teknik ekibin dikkatini çekmeyi başardı. Football Insider'ın haberine göre, futbolcu şu anda tüm dikkatini Stamford Bridge'deki geleceğine vermiş durumda.

Xabi Alonso ve yeni fırsatlar

Chelsea'nin yeni teknik direktörü olarak atanan Xabi Alonso, kiralıktan dönenler de dahil olmak üzere tüm futbolculara şans vermeyi planlıyor. İspanyol çalıştırıcı, sezon öncesi kamplarında her oyuncunun durumunu şahsen değerlendirecek ve ardından nihai kararı verecek. Bunun, Nicolas Jackson için Londra kulübündeki yerini sağlamlaştırmak adına büyük bir fırsat olması bekleniyor.

Bayern Munich ile yapılan sözleşmede, futbolcuyu 70 milyon sterline satın alma opsiyonu bulunuyordu. Ancak Alman devi bu maddeyi kullanmamaya karar verdi. Bu durum, 25 yaşındaki forvetin İngiltere'ye dönmesinin ve şansını Premier League'de bir kez daha denemesinin yolunu açtı.

Diğer kulüplerin ilgisi

Jackson Chelsea'de kalmak istese de, ona olan talep oldukça yüksek. Eğer Xabi Alonso onu projesinin bir parçası olarak görmezse, forvet için birçok seçenek mevcut. Özellikle İtalya Serie A devleri Juventus ve Napoli, futbolcunun transfer durumunu yakından takip ediyor.

Ayrıca İngiltere'den Newcastle United da Senegalli forvete ilgi gösteriyor. Bilgilere göre, futbolcunun temsilcileri Avrupa genelindeki çeşitli seçenekleri değerlendirdi ancak nihai karar Xabi Alonso ile yapılacak görüşmeden sonra verilecek. Jackson şu anda Senegal milli takımıyla Dünya Kupası'nda yer alıyor ve tüm dikkatini uluslararası başarıya vermiş durumda.