Fabio Cannavaro: Bu Seviyede Her Hata Ağır Bedeller Ödetir

Özbekistan milli takımının teknik direktörü Fabio Cannavaro, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının ilk maçında Kolombiya ile oynanan karşılaşmanın ardından düşüncelerini paylaştı.

«Beyaz Kurtlar», Dünya Kupası'ndaki tarihi ilk maçlarında Kolombiya'ya 1-3 mağlup oldu. Buna rağmen Cannavaro, takımın bazı yönlerinden, özellikle ikinci yarıdaki cesur ve aktif oyunundan memnun kaldığını belirtti.

İtalyan teknik adam, Dünya Kupası'na futbolcu ve teknik direktör olarak katılmak arasında büyük bir fark olduğunu söyledi. Bir futbolcu sahaya çıkıp turnuva atmosferinin ve oyunun tadını daha fazla çıkarabilirken; teknik direktörün hazırlık, taktik, oyuncu durumu ve maç sırasındaki birçok meseleyi aynı anda kontrol etmesi gerekir.

«Teknik direktör olarak çok fazla şeye odaklanmak, birçok konuyu kontrol etmek ve önceden hazırlanmak gerekiyor. Elbette heyecan ve mutluluk var, ancak sonuçta tüm dikkatiniz takıma odaklanıyor. Bu yüzden çevrenizdeki birçok şeyi fark etmeyebiliyorsunuz», dedi Cannavaro.

Cannavaro, bir teknik direktör için en zor kısmın saha dışında durup oyuna tam olarak müdahale edememek olduğunu vurguladı. Futbolculara yardım etme ve her süreci kontrol etme isteği güçlü olsa da, teknik direktör duruma sadece bazı taktiksel değişikliklerle etki edebiliyor.

«Futbolculara yardım etmek istiyorsunuz, her şeyi kontrol etmek istiyorsunuz ama bunu tamamen gerçekleştirmek mümkün değil. Sadece bazı değişiklikler yapabiliyorsunuz. Bu nedenle teknik direktör saha kenarında daha fazla acı, endişe ve baskı hisseder», diye ekledi.

Cannavaro, Kolombiya maçından çıkarılan temel dersi de açıkça dile getirdi. Ona göre, Dünya Kupası seviyesinde yapılan en küçük hata bile sonuca ciddi şekilde yansıyor.

Teknik direktör, Özbekistan milli takımının maç boyunca takım halinde, disiplinli ve agresif bir futbol sergilediğini kaydetti. Ancak bazı anlardaki dikkatsizlikler, deneyimli rakip tarafından hemen cezalandırıldı.

«Harika bir maç çıkardık. Takım halinde hareket ettik, agresif ve disiplinliydik. Ancak bu seviyede bir anlık dikkat kaybı yaşarsanız veya rakip oyuncuyu boş bırakırsanız, mutlaka cezalandırılırsınız», dedi uzman.

Cannavaro'nun sözlerine göre, Kolombiya'nın ilk golünün geldiği pozisyon antrenmanlarda uzun süre çalışılmış ve buna karşı bir plan geliştirilmişti. Buna rağmen kritik anda hata yapıldı. İkinci gol ise bir taç atışı sonrası gelişen pozisyonda geldi.

«Futbolculara merkez bölgeden oynamamaları gerektiğini söylemiştim. Çünkü orada top kaybı yapmak çok tehlikeli. Bu seviyede hata sayısını mümkün olduğunca azaltmalıyız», dedi Cannavaro.

Bununla birlikte, İtalyan teknik adam, ikinci yarıda takımın istediği futbolu sergilediğini özellikle itiraf etti. Devre arasından sonra Özbekistan topa daha fazla hakim olmaya, ileriye gitmeye ve rakip kale önünde tehlikeli pozisyonlar yaratmaya çalıştı.

«Futbolculara her zaman şunu söylerim: Top bizdeyken kendi stilimizi göstermeliyiz. Futboldan korkmamalı, kendimize güvenmeli ve oyunun tadını çıkarmalıyız. İkinci yarıda takım tam olarak bu özellikleri sergiledi», dedi teknik direktör.

Özbekistanlı futbolcular ikinci yarıda inisiyatifi ele geçirmeye çalışarak bir gol attılar ve birçok net fırsat yakaladılar. Ancak maç sonunda yenen üçüncü gol, takımın durumunu daha da zorlaştırdı.

Yine de tarihi ilk maçtaki mağlubiyet Özbekistan için önemli bir deneyim oldu. Cannavaro'nun öğrencileri, bu seviyedeki her pozisyonun, her kararın ve dikkatin her saniyesinin belirleyici olduğunu uygulamalı olarak hissetti.

Şimdi «Beyaz Kurtlar», Kolombiya maçında yapılan hataları analiz ederek sonraki maçlarda daha güvenli ve hatasız hareket etmeye çalışacak.