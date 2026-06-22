2026 Dünya Kupası'nda Kendi Kalesine Atılan Gol Sayısı 8'e Yükseldi

2026 Dünya Kupası henüz grup aşamasında olmasına rağmen, turnuvada kendi kalesine atılan gol sayısı 8'e ulaştı.

Bu rakam, önceki birçok Dünya Kupası'ndaki sonuçlardan daha yüksek. Örneğin, 2022 Dünya Kupası'nda 2, 2014'te 4 ve 2010'da 2 kendi kalesine gol kaydedilmişti.

Dünya Kupaları tarihinde şu ana kadar en fazla kendi kalesine gol 2018 turnuvasında atıldı. O turnuvada futbolcular toplamda 12 kez kendi kalelerine gol attılar.

Dünya Kupaları kendi kalesine atılan gol istatistikleri:

• 1930 — 1

• 1934 — 0

• 1938 — 2

• 1950 — 0

• 1954 — 4

• 1958 — 0

• 1962 — 0

• 1966 — 2

• 1970 — 1

• 1974 — 3

• 1978 — 2

• 1982 — 1

• 1986 — 2

• 1990 — 0

• 1994 — 1

• 1998 — 5

• 2002 — 2

• 2006 — 4

• 2010 — 2

• 2014 — 4

• 2018 — 12

• 2022 — 2

• 2026 — 8

2026 Dünya Kupası devam ettiği ve grup aşaması henüz tamamlanmadığı için bu sayı daha da artabilir.