Neymar Brezilya Milli Takımı Antrenmanlarına Döndü: Paqueta Önemini Vurguladı

Brezilya Milli Takımı'nın önde gelen orta saha oyuncusu Lucas Paqueta, takım kaptanı Neymar'ın antrenmanlara dönmesinden dolayı mutlu olduğunu belirtti. 2026 Dünya Kupası grup aşamasındaki belirleyici maçlar öncesinde "beş kez dünya şampiyonu" ekip için bu çok önemli bir gelişme olarak görülüyor. Sakatlığı nedeniyle turnuvanın ilk bölümünü kaçıran yıldız hücum oyuncusu artık kadroya dönmeye yakın. Goal.com haber veriyor.

Neymar, baldır kaslarındaki sakatlık nedeniyle Brezilya'nın Fas'a karşı (1:1) ve Haiti ile (3:0) oynadığı maçları kaçırmıştı. Ancak, Miami'deki antrenman sahasında görünmesi takım içindeki atmosferi önemli ölçüde yükseltti. Goal.com'un haberine göre, futbolcunun İskoçya ile oynanacak grup aşamasının son maçında sahaya çıkması bekleniyor.

Lucas Paqueta, Pazar günü düzenlenen basın toplantısında takım arkadaşının dönüşüne değindi. "Hepimiz onu antrenmanlarda ve sahada gördüğümüz için çok mutluyuz. Neymar, Brezilya Milli Takımı için son derece önemli bir oyuncu. Bu forma altında harika bir tarih yazdı ve bize hala çok yardımcı olabilir", diye belirtti Paqueta.

Kadro Kayıpları ve Takım Ruhu

Neymar'ın dönüşü olumlu bir haber olsa da, Brezilya Milli Takımı ciddi bir kayıpla da karşı karşıya kaldı. Barcelona kanat oyuncusu Raphinha, dizindeki sakatlık nedeniyle kadro dışı kaldı. Turnuvanın geri kalanında yer alıp almayacağı şu an için belirsizliğini koruyor. Paqueta, takımın Raphinha'ya her şekilde destek olduğunu ve bir an önce iyileşmesini umduklarını ifade etti.

"Şu an tüm takımın desteğini hissediyor. Yanındayız ve rehabilitasyon sürecinde elimizden gelen tüm yardımı sağlıyoruz. Raphinha çalışkan bir çocuk ve mümkün olan en kısa sürede dönmek için elinden geleni yapacaktır. Takımımız için ne kadar önemli olduğunu kelimelerle tarif etmek zor, son sezonlarda büyük bir gelişim gösterdi", dedi orta saha oyuncusu.

Brezilya Milli Takımı beş kez dünya şampiyonu olmasına rağmen, Paqueta İskoçya maçı öncesinde rehavete kapılmamak gerektiği konusunda uyardı. İskoçlar, tarihlerinde ilk kez play-off aşamasına çıkmayı hedefliyor ve Güney Amerika devine karşı tüm güçleriyle savaşacakları kesin.

Paqueta, rakibe saygı duyulması gerektiğini belirtti: "Dünya Kupası'ndaki tüm takımlar saygıyı hak eder. Onları analiz etmek ve maça sıkı hazırlanmak şart. İskoçya'ya saygı duyuyoruz ancak kendi oyunumuzu sergilemeli ve teknik direktörün talimatlarını uygulamalıyız. Hedefimiz, her rakibe karşı sadece galibiyet almak".

Brezilya Milli Takımı şu anda gruptaki liderliğini pekiştirmeyi ve play-off aşamasına yüksek moralle girmeyi hedefliyor. Neymar'ın dönüşünün, hücum hattındaki yaratıcılığı artırması ve takımın genel gücüne güç katması bekleniyor.