Özbekistan ve Portekiz Maçı Gününde Taşkent Metrosu Saat 01:00'e Kadar Çalışacak

·33·Spor
Özbekistan ve Portekiz Maçı Gününde Taşkent Metrosu Saat 01:00'e Kadar Çalışacak

23 Haziran'da Taşkent metrosu gece saat 01:00'e kadar hizmet verecek. Bu karar, yolculara ek kolaylık sağlamak amacıyla alınmıştır.

Aynı gün, Özbekistan milli futbol takımı saat 22:00'de Portekiz ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın geç saatte başlaması nedeniyle başkent metrosunun çalışma saatleri normalden bir saat uzatılacak.

Metro trenlerinin seferleri gece saat 01:00'e kadar devam edecek. Bu durum, futbol maçını izleyen taraftarların şehir içinde ulaşımını kolaylaştıracak.

ÖzbekistanPortekizTaşkent MetrosuMilli TakımFutbol
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Messi ve Yamal'ın Dünya Kupası'ndaki İlk Golleri: Sadece 14 Gün FarkMessi ve Yamal'ın Dünya Kupası'ndaki İlk Golleri: Sadece 14 Gün FarkBugün, 15:03Ralf Rangnik: Lamine Yamal gelecekte Lionel Messi seviyesine çıkabilirRalf Rangnik: Lamine Yamal gelecekte Lionel Messi seviyesine çıkabilirBugün, 14:37Neymar Brezilya Milli Takımı Antrenmanlarına Döndü: Paqueta Önemini VurguladıNeymar Brezilya Milli Takımı Antrenmanlarına Döndü: Paqueta Önemini VurguladıBugün, 14:312026 Dünya Kupası'nda Kendi Kalesine Atılan Gol Sayısı 8'e Yükseldi2026 Dünya Kupası'nda Kendi Kalesine Atılan Gol Sayısı 8'e YükseldiBugün, 14:31Cannavaro: Portekiz'den korkmuyoruz, sahada dostluk olmazCannavaro: Portekiz'den korkmuyoruz, sahada dostluk olmazBugün, 14:222026 Dünya Kupası: Bugün dört heyecan verici maç oynanacak2026 Dünya Kupası: Bugün dört heyecan verici maç oynanacakBugün, 14:21
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Manchester City, Husanov ve Özbekistan için paylaşım yaptı
Manchester City, Husanov ve Özbekistan için paylaşım yaptı
Özbekistan için yeni marş, yeni bir ruh (video)
Özbekistan için yeni marş, yeni bir ruh (video)
Orta Asya, Özbekistan milli takımı için birleşiyor
Orta Asya, Özbekistan milli takımı için birleşiyor
Kolombiya baş antrenörü Özbekistan maçısı öncesi açıklama yaptı
Kolombiya baş antrenörü Özbekistan maçısı öncesi açıklama yaptı