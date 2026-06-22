Özbekistan ve Portekiz Maçı Gününde Taşkent Metrosu Saat 01:00'e Kadar Çalışacak
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23 Haziran'da Taşkent metrosu gece saat 01:00'e kadar hizmet verecek. Bu karar, yolculara ek kolaylık sağlamak amacıyla alınmıştır.
Aynı gün, Özbekistan milli futbol takımı saat 22:00'de Portekiz ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın geç saatte başlaması nedeniyle başkent metrosunun çalışma saatleri normalden bir saat uzatılacak.
Metro trenlerinin seferleri gece saat 01:00'e kadar devam edecek. Bu durum, futbol maçını izleyen taraftarların şehir içinde ulaşımını kolaylaştıracak.
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