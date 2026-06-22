Ganalı büyücü Harry Kane ve İngiltere Milli Takımı'nı tehdit ediyor

Dünya Kupası öncesinde futbol dünyasında çeşitli tuhaf olayların yaşanması alışılagelmiş bir durum haline geldi. Ancak, Ganalı ünlü büyücü Nana Kwaku Bonsam'ın açıklamaları birçok kişiyi şaşırttı. İngiltere Milli Takımı kaptanı Harry Kane'in kariyerine engel olacağını ve Gana ile oynanacak maçta etkili olmasına izin vermeyeceğini belirtti. Goal.com haberi veriyor.

Bonsam, bu tür "faaliyetleri" ile ilk kez dikkatleri üzerine çekmiyor. 2014 Dünya Kupası öncesinde Cristiano Ronaldo'nun sakatlanması ve turnuvada tam kapasite oynayamamasının sorumluluğunu üstlenmişti. Şimdi ise sıradaki "hedefi" olarak Bayern Münih forveti Harry Kane'i seçtiğini açıkça ilan etti.

Manevi etki ve futbolcunun durumu

Daily Star'a verdiği röportajda Bonsam, Harry Kane'e ciddi bir zarar verme niyetinde olmadığını ancak onu durdurmak için her türlü önlemi alacağını vurguladı. "Harry Kane üzerinde çalışıyorum. Daha önce neler yapabileceğimi gösterdim, bu yüzden onu durdurmak için ne yapmam gerektiğini biliyorum. Ona ağır bir sakatlık dilemiyorum, sadece vatanıma yardım etmek için oyununu bozmam yeterli", diyor.

Harry Kane şu anda harika bir form grafiğinde. Hırvatistan karşısında alınan 4:2'lik galibiyette attığı iki golle yüksek seviyede olduğunu kanıtladı. Ayrıca Kane, İngiltere Milli Takımı formasıyla Dünya Kupaları'nda Gary Lineker'ın kırdığı gol rekorunu yenmeye çok yakın. Bunun için sadece bir gole daha ihtiyacı var.

Thomas Tuchel ve takımın tutumu

Dışarıdan gelen bu tür doğaüstü tehditlere rağmen, İngiltere Milli Takımı teknik direktörü Thomas Tuchel, dikkatini sadece profesyonel hazırlığa vermiş durumda. Alman uzman, play-off aşamasına çıkmak için takımda yüksek disiplin ve kaliteli antrenmanlar talep ediyor. Takım savunmacısı Jed Spence, teknik direktörün titizliği hakkında olumlu görüşler bildirdi.

"O harika bir teknik direktör ve futbolculardan en iyi sonucu bekliyor. Thomas Tuchel yüksek standartlar talep ediyor ve bu turnuvada her saniye hazır olmalıyız. Her antrenman en yüksek kalitede geçmeli", diyor Spence, talkSPORT'a verdiği röportajda. Futbolcuların sözlerine göre, takım içindeki atmosfer istikrarlı ve hiçbir psikolojik baskı onları etkileyemez.

Hatırlatalım, 2014 yılında Bonsam, Cristiano Ronaldo hakkında konuşurken, onun dizindeki sorunların tıbbi yollarla tedavi edilemeyeceğini çünkü bunun "manevi nedenlerle" ilgili olduğunu iddia etmişti. O dönemde Ronaldo gerçekten de turnuvayı beklendiği düzeyde geçirememişti. Şimdi tüm futbol kamuoyu, Harry Kane'in bu tür baskıları nasıl aşacağını izleyecek.