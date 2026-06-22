Roberto Carlos: Neymar dönerse Brezilya Dünya Kupası finaline çıkabilir

Brezilya futbolunun efsanesi Roberto Carlos, milli takımın mevcut durumu ve gelecekteki fırsatları hakkındaki görüşlerini paylaştı. Eski savunmacıya göre "Seleção", 2026 Dünya Kupası'nda şampiyonluğun ana favorilerinden biri olabilir, ancak bunun için takımın yıldızı Neymar'ın kadroya dönmesi şart. Goal.com haber veriyor.

2002 dünya şampiyonu Sergio Aguero ile yaptığı röportajda, Brezilya milli takımının oyununun henüz zirve noktasına ulaşmadığını vurguladı. Roberto Carlos'a göre, kadro aşama aşama şekilleniyor ve Neymar gibi deneyimli bir liderin sahaya dönmesi takım mekanizmasını tamamen değiştirecektir. ixbt.com'un haberine göre, efsane futbolcu takımın finale kadar yükselmesine inanıyor.

Neymar — Galibiyetin Anahtarı

"Henüz en iyi futbolumuzu sergileyemedik ancak Dünya Kupaları öncesinde her zaman söylediğimiz gibi, takım yavaş yavaş büyüyor. Neymar döndüğünde nasıl bir formda olacağını kesin olarak bilmiyoruz ama onunla Brezilya'nın çok daha güçleneceğine inanıyorum," diyor Roberto Carlos. Ona göre 34 yaşındaki hücum oyuncusu, genç yetenekler için hem manevi hem de taktiksel bir destek noktası olacaktır.

Aynı zamanda Real Madrid'in eski yıldızı, kadrodaki diğer oyuncuları da takdir etti. Özellikle Vinicius Junior'un şu an formunun zirvesinde olduğu, Endrick ve Matheus Cunha gibi gençlerin ise takıma taze kan getirdiği belirtildi. Savunma hattında Marquinhos ve Gabriel ikilisinin oturmuş olması, takımın istikrarını sağlayan önemli bir faktör olarak gösterildi.

Arjantin Rekabeti ve Ancelotti Projesi

Roberto Carlos, Brezilya'nın ezeli rakibi Arjantin milli takımının üstünlüğünü de kabul etti. Lionel Scaloni yönetimindeki mevcut dünya şampiyonlarının uzun süredir aynı teknik direktörle çalışmaları ve kadroda Lionel Messi gibi bir dâhinin bulunması onlara ek avantaj sağlıyor. Carlos'a göre Brezilya, Arjantin'i yenmek için standartlarını önemli ölçüde yükseltmeli.

Şu anda Brezilya milli takımı, Carlo Ancelotti liderliğindeki yeni bir döneme hazırlanıyor. Roberto Carlos ve bir dizi efsane futbolcu, İtalyan uzmanının projesini desteklemek için doğrudan yer alıyor. Takımın iç atmosferini iyileştirerek ve genç futbolcularla deneyimlerini paylaşarak Brezilya'yı yeniden dünya futbolunun zirvesine taşımayı hedefliyorlar.

Sonuç olarak, 2026 Dünya Kupası Brezilya için sadece sıradaki turnuva değil, uzun bir aradan sonra yeniden finalde oynama ve beş şampiyonluk unvanını tazeleme adına büyük bir fırsattır. Bunun için ise takımın taktiksel olarak gelişmesi ve Neymar gibi deneyimli oyuncuların sağlığı kritik önem taşımaktadır.